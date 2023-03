Nad Jagiellonią ciąży fatum. Maciej Stolarczyk mówi o pokorze, ma plan na przerwanie koszmarnej serii

Muszą zachować pokorę i szacunek

W poprzedniej kolejce Jagiellonia zremisowała u siebie 2:2 z Zagłębiem Lubin. Największą bolączka białostoczan są mecze wyjazdowej. W tym sezonie na boiskach rywali Jaga nie wygrała ani jednego spotkania! Pod tym względem jest jedyna w całej lidze. Czy przerwie tę niemoc w Mielcu? - Wiem, że nad nami ciąży fatum w postaci braku wygranej na wyjeździe - powiedział trener Maciej Stolarczyk, cytowany przez klubowe media. - To jest nasz cel i zdaję sobie sprawę, że każdy będzie nas pytał o wyjazdowe zwycięstwo tak długo, jak nie będziemy wygrywać w delegacji. Nie obawiamy się ani Stali, ani Lechii, ale sami musimy zachować pokorę, abyśmy z pełnym szacunkiem i zaangażowaniem podeszli do tego spotkania i zrobili swoje - stwierdził.

Jagiellonia jest przygotowana na agresywną grę Stali

Szkoleniowiec Jagiellonii wierzy w podopiecznych, że w końcu się przebudzą i zaczną również wygrywać na wyjazdach. - Wierzę w nas, nasz plan, w to co robimy - tłumaczył szkoleniowiec. - Można mówić o pozytywnym myśleniu, ale trzeba w nie włożyć odpowiednią pracę i jesteśmy gotowi - zaznaczył i odniósł się do zmiany szkoleniowca w Stali: - Jest taka książka „Futbol i statystyki”, która pokazuje, że częste roszady na stanowiskach trenera nie dają długofalowej poprawy. Oczywiście, jest to impuls. Nowi piłkarze zechcą pokazać się nowemu trenerowi, będą grali agresywnie, ale my jesteśmy na to przygotowani - podkreślił trener Stolarczyk.

