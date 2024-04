Jesus Imaz prowadzi Jagiellonię po złoto. Gwiazdor lidera mówi o czterech finałach i kluczowej sytuacji z Pogonią

Koszmar jak z horroru. Tak Piotr Czachowski meczem ze Stalą zakończył grę w Legii. Ale to nic z tym, co spotkało go w Szkocji!

Nie do wiary, jak on tego nie strzelił. Patryk Klimala pogrzebał szanse Śląska na tytuł? [WIDEO]

Marc Gual skruszy Stal, to w nim nadzieja? To z tym teraz Legia ma największy problem

Muszą być skupieni na sobie

Hiszpan pokonał bramkarza Portowców po uderzeniu piłki głową. Zdobył dziesiątego gola w rozgrywkach. Jest regularny, bo w kolejnym sezonie w Jagiellonii osiąga dwucyfrową liczbę. Tylko raz - przed dwoma laty - nie wykonał swojej bramkowej normy. Gospodarze mogli w ostatniej sytuacji pokusić się o wygraną, ale Dominik Marczuk strzelił obok słupka, a wystarczyło podać do Jesusa Imaza, który był niepilnowany i miał przed sobą pustą bramkę... - Ostatnia sytuacja... To była ostatnia minuta mecz - powiedział Hiszpan, cytowany przez klubowy media. - Gdybyśmy strzelili gola byłby to koniec spotkania. Mielibyśmy trzy punkty więcej. Zgarnęliśmy punkt przeciwko dobrej drużynie. Musimy być skupieni wyłącznie na sobie oraz odpowiednim przygotowaniu i wygrać cztery pozostałe finały - zadeklarował as lidera ekstraklasy.

Henryk Kasperczak zwraca uwagę na ten duet gwiazd Legii. To oni zaskoczą Stal Mielec?

Grosik ma apetyt na Puchar Polski

Powody do zadowolenia ma także Kamil Grosicki. Kapitan Pogoni trafił na Podlasiu i jego bilans to 12 bramek. Celuje teraz w wygranie finału Pucharu Polski. „Zrobimy wszystko, by dać klubowi historyczne trofeum. Wy także macie swoje zadanie do wykonania. Liczymy na was na PGE Narodowym. Tylko razem możemy wznieść ten puchar!” - napisał Grosicki w mediach społecznościowych.

Marc Gual skruszy Stal, to w nim nadzieja? To z tym teraz Legia ma największy problem

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał