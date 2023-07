i Autor: Cyfra Sport John van den Brom

Kolejorz krok od awansu w Lidze Konferencji

John van der Brom chwali i wytyka błąd piłkarzom Lecha. "Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca"

masz | PAP 11:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W poprzednim sezonie był rewelacją w Lidze Konferencji. Poznański zespół awansował do fazy grupowej, a przygodę z tymi rozgrywkami zakończył na ćwierćfinale. W tej edycji Kolejorz chce nawiązać do tamtego sukcesu. Jest krok od awansu do kolejnej rundy. W pierwszy meczu II rundy eliminacji pokonał u siebie 3:1 Żalgiris Kowno. Trener John van den Brom ocenił nowych zawodników.