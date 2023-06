Juergen Elitim nową gwiazdą Legii? Tak Jacek Zieliński uzasadnił transfer Kolumbijczyka

Jakoś była dla nich priorytetem

To czwarty transfer Legii w tym oknie. Wcześniej do klubu ze stolicy dołączyli: pomocnik Patryk Kun z Rakowa, hiszpański napastnik Marc Gual z Jagiellonii i serbski obrońca Radovan Pankov, były gracz Crvenej Zvezdy. - Cieszę się, że do końca czerwca zakontraktowaliśmy czterech nowych zawodników na kluczowych pozycjach - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii, cytowany przez klubowe media. - Mamy nie tylko szerszy wybór, ale też jakość, która była priorytetem w podejmowaniu decyzji. Nowi piłkarze mają teraz czas na wkomponowanie się do zespołu - podkreślił.

Szukali piłkarza o takim profilu

Kolumbijczyk podpisał umowę na trzy lata. Będzie grał z numerem 22. Jest już na zgrupowaniu zespołu w Austrii. Był związany z Watfordem, a w Europie występował w hiszpańskich klubach. W ostatnim sezonie grał w drugoligowym Racingu Santander. - Szukaliśmy na rynku piłkarza o takim profilu - tłumaczył Zieliński. - Elitim jest zawodnikiem dysponującym dobrym podaniem, techniką i zmysłem do rozegrania. Mimo niewysokiego wzrostu angażuje się również w grę defensywną - zaznaczył dyrektor sportowy warszawskiego klubu na klubowym portalu.

Pierwszy trening z drużyną już zrobiony 🫡Fot. @mat_kostrzewa pic.twitter.com/bjPerHgOSX— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 28, 2023