Kacper Tobiasz znów to zrobił. Bramkarz Legii nie zapomniał o potrzebujących

Sromotna porażka Lechii przed własną publicznością. Leonardo Rocha bohaterem Radomiaka, dno przybliżyło się do gdańszczan

Portugalczyk przechodzi do historii polskiej ligi

Nie gra z powodu urazu barku

W poprzedniej kolejce Kacper Tobiasz na koniec meczu z Piastem zderzył się z Damianem Kądziorem. W wyniku tego zdarzenia golkiper zgłosił uraz barku. W efekcie konieczna jest przerwa w jego występach. Stołeczny klub nie chce ryzykować ze zdrowiem zawodnika. W meczu z Widzewem w bramce zastąpił go Dominik Hładun.

Wpłacił na akcję "Murowane pomaganie"

Tobiasz wykorzystał moment i wpłacił tysiąc złotych na cel charytatywny. Akcję "Murowane pomaganie" (link do akcji TUTAJ) na początku sezonu zainicjował Kacper Bieszczad, bramkarz Zagłębia Lubin. Przystąpili do niej wspomniany Tobiasz, a także Vladan Kovacević z Rakowa, Krzysztof Kamiński z Wisły Płock i Jakub Bielecki z Ruchu Chorzów. Zadeklarowali, że po każdym spotkaniu, w którym zachowają czyste konto będą wpłacąć tysiąc złotych na wybrany cel. W styczniu i lutym zbierane są pieniądze dla piłkarza Kuby Kopanieckiego, który walczy z guzem mózgu. - Spokojnie, nie zapomniałem o tym co ważne. Lepiej późno niż wcale Kacper Bieszczad - napisał bramkarz Legii w mediach społecznościowych po dokonaniu przelewu.

