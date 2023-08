Kamil Glik jednak wraca do Ekstraklasy! Media podają szczegóły, będziemy świadkami hitu

Michał Buchalik bohaterem derbów, ale Ruch nie rezygnuje z poszukiwań kolejnego bramkarza. Trener wyjaśnił to precyzyjnie

Kamil Glik coraz bliżej podpisania umowy z klubem polskiej Ekstraklasy? Wiele wskazuje na to, że powrót polskiego obrońcy do rodzimej ligi będzie możliwy już niebawem, a przynajmniej tak wynika z ustaleń polskich mediów. Piłkarz, zdaniem rozeznanego w transferach użytkownika Twittera "Janekx89", doświadczony piłkarz dogadał się z jednym z polskich klubów. To może być prawdziwy hit!

Kamil Glik coraz bliżej powrotu do Polski! Nowe informacje w sprawie reprezentanta Polski

W kontekście Glika wymieniano ostatnio grę dla Legii Warszawa, Śląska Wrocław, czy Widzewa Łódź. Żaden z tych klubów ostatecznie jednak nie zdecydował się na zawodnika Benevento Calcio, które poprzednie rozgrywki ligowe zakończyło spadkiem do Serie C. Jak twierdzi jednak rozeznany w polskim rynku transferowym użytkownik Twittera "Janekx89", piłkarz porozumiał się z ekipą Cracovii i zostanie zawodnikiem "Pasów". Ostatnim razem w polskiej lidze Glik przywdziewał barwy Piasta Gliwice. Po grze dla śląskiego klubu występował w Palermo, Bari, Torino i w AS Monaco.