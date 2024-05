Kamil Grosicki wygarnął wprost o swojej przyszłości. Bezpośrednia wypowiedź. Nie brakowało rozgoryczenia

Tak Josue pożegnał się z ekstraklasą. Zwrócił się do kibiców Legii, co za słowa kapitana!

Pogoń Szczecin dołączyła do grona zespołów, które regularnie walczą o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie. Do pełni szczęścia wciąż brakuje jednak niuansów i Portowcy nie mają na swoim koncie ani mistrzostwa ani Pucharu Polski. Najbliżej trofeum byli 2 maja, gdy na PGE Narodowym grali w finale pucharu z Wisłą Kraków i prowadzili do blisko setnej minuty rywalizacji. Wówczas Biała Gwiazda jednak wyrównała i doprowadziła do dogrywki, w której pokonała Pogoń. To był ogromny cios we wszystkie osoby związane z Pogonią. Niepowodzenie przeżywa również Kamil Grosicki.

Mateusz Borek zadziwił kibiców! Zwrócił się bezpośrednio do Kuleszy, wszystko po mistrzostwie Jagiellonii!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Grosicki dobitnie o swojej przyszłości

Kapitan szczecinian rozgoryczenia nie ukrywał po ostatnim meczu sezonu. - Wiemy, w którym dniu przegraliśmy sezon. Do teraz nie mogę poradzić sobie z porażką w finale pucharu. Wie o tym moja rodzina i przyjaciele. Miałem już dobre i złe momenty w karierze, ale w wieku 35 lat przeżyłem przegraną, która kosztuje mnie szczególnie dużo - powiedział w mix-zonie reprezentant Polski.

- Nie mamy pucharu, nie mamy podium w ekstraklasie. W maju przegraliśmy wszystko, a sytuacja w klubie jest trudna. Klimat jest jak na pogrzebie. W końcówce sezonu nie było flow między nami i kibicami, ale rozumiem to - dodał Grosicki. Pojawiły się również spekulacje, że zawodnik być może odejdzie przed nowym sezonem do Wieczystej Kraków. Jak podał Daniel Trzepacz z Pogonsportnet.pl, Grosicki odniósł się do tej sprawy jasno. - Kamil Grosicki w mixedzonie uciął latające tu plotki o Wieczystej: To jest tak głupie, że nawet nie powinniście o to pytać - czytamy we wpisie na platformie X.