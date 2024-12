i Autor: cyfrasport Leonardo Rocha w tym sezonie już 10 razy demonstrował w ekstraklasie taką radość ze zdobycia gola

Ekstraklasowe ostatki

Kandydat na króla przerwał snajperskie milczenie, ale o pełnej satysfakcji trudno mówić. Remis w Radomiu, zdecydowały… rykoszety

Piłkarze Radomiaka oraz beniaminka z Katowic… jako pierwsi rozpoczęli zimową przerwę w rozgrywkach, bo to właśnie ich spotkanie rozpoczynało 18. kolejkę ekstraklasy. Ostatnią w tym roku, za to pierwszą z… ligowej wiosny. Skończyło się polubownie, więc wielkiego rozpatrywania meczu przy świątecznym stole raczej nie będzie. O radości którejś ze stron trudno jednak mówić, bo każda z nich miała okazje, by rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść.