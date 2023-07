Kibice będą w szoku, gdy to zobaczą! Tak wyglądał autobus Legii Warszawa po triumfie w Superpucharze

Górnik przegrał z Schalke, ale kibice i tak przyszli po autografy do Lukasa Podolskiego. „Było mi przyjemnie, bo zazwyczaj mi złorzeczyli” [ROZMOWA SE]

Wszyscy kibice nie mogą się poczekać na rozpoczęcie kolejnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory apetyt piłkarski musiał być zaspokojony meczami przedsezonowymi, a przede wszystkim pierwszym spotkaniem Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. 11 lipca "Medaliki" w pierwszym starciu z Florą Tallinn rywalizowali na stadionie w Częstochowie. Podopieczni Dawida Szwargi po zakończonym pojedynku mogli odczuć słodko-gorzki smak, ponieważ wygrali z estońską drużyną, ale mogło być to o wiele bardziej okazałe zwycięstwo niż 1:0. Na listę strzelców wpisał się Władysław Kochergin. Cztery dni później doszło do walki o pierwsze trofeum w tym sezonie, czyli Superpuchar Polski.

Legia Warszawa świetnie się przygotowała! Specjalnie udekorowany autokar "Wojskowych"

Podczas sobotniego starcia ponownie Raków Częstochowa zmierzył się z Legią Warszawa. Aktualny mistrz Polski podejmował zdobywcę Pucharu Polski na stadionie w Częstochowie w walce o Superpuchar. Warto przypomnieć, że ponad dwa miesiące temu taki mecz się odbył i to "Wojskowi" okazali się lepsi po serii rzutów karnych. Tym razem nie było inaczej, ponieważ podopieczni Kosty Runjaicia także okazali się lepsi po konkursie jedenastek. W ekipie Rakowa Częstochowy pomylili się Marcin Cebula oraz Jean Carlos, natomiast w drużynie Legii Warszawa Maciej Rosołek nie zdołał pokonać Vladana Kovacevicia.

Legia Warszawa świetnie przygotowała się na ewentualne zdobycie trofeum i w innowacyjny sposób został udekorowany autokar "Wojskowych". Symboliczny Superpuchar został zamontowany na przodzie autobusu.