Kiler z Poznania znów w akcji. „Kolejorz” powrócił na ligowe podium [WIDEO]

Pogoń przyjechała do Poznania opromieniona awansem do finału Pucharu Polski. Lechowi jedyna szansa na grę w europejskich pucharach pozostała przez ligę, ale szło to opornie. W pięciu z ostatnich sześciu meczów (licząc PP) „Kolejorz” nie strzelił gola, a dzisiaj w jego szeregach zabrakło Filipa Marchwińskiego i Irańczyka Golizadecha, ale do pierwszego składu powrócił Mikael Ishak, co okazało się kluczowe.

W Bayernie nie trzymają ciśnienia, jeden z działaczy się zagotował. „Mam w d***e poszukiwanie trenera”

Do 60. minuty to Portowcy stwarzali lepsze sytuacje, a najgroźniejsze były po strzałach Vahana Biczachczjana. W 53 min. piłkę z linii bramkowej wybił Bartosz Salamon. Gdy wydawało się, że Pogoń zdobędzie gola bramkę, stało się odwrotnie. Wprowadzony na boisko chwilę wcześniej Joel Pereira dośrodkował w pole karne do Salamona, a ten zgrał piłkę głową do Ishaka, który z bliska strzelił do bramki. Krytykowany ostatnio trener Mariusz Rumak może przynajmniej przez tydzień odetchnąć, bo Lech powrócił na ligowe podium.

Były trener Hannoveru o bazie Polaków na Euro. Podał największe zalety ośrodka treningowego