KKS Kalisz - Polonia Bytom NA ŻYWO transmisja z barażu o awans do 1. ligi

KKS Kalisz do końca sezonu walczył o bezpośredni awans do 1. ligi, ale zwycięstwo Pogoni Siedlce w ostatniej kolejce zamknęło taką możliwość. Kaliszanie, którzy w poprzednim sezonie byli objawieniem Pucharu Polski (doszli do półfinału), zajęli ostatecznie 3. miejsce i są najwyżej rozstawioną drużyną w barażach. To daje im atut gry na własnym boisku w obu meczach barażowych, ale zanim zagrają o awans, muszą przebrnąć przez półfinał. W nim zmierzą się z szóstym zespołem zakończonego sezonu 2. ligi - Polonią Bytom. Drużyna ze Śląska zdobyła w 34 meczach 53 punkty - zaledwie dwa mniej niż KKS, ale różnice w czołówce były znikome i stąd dopiero 6. miejsce Polonii. To pokazuje jednak, że w jednym meczu barażowym wszystko jest możliwe i w Kaliszu z pewnością nie zabraknie emocji.

Mecz KKS Kalisz - Polonia Bytom w barażach o 1. ligę odbędzie się w środę, 29 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl. Zwycięzca tego meczu zagra o awans do 1. ligi z lepszym z pary Stal Stalowa Wola - Chojniczanka Chojnice.