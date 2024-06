Kolejne transfery Legii przed nowym sezonem. Luquinhas i Claude Goncalves odmienią warszawski klub?

Legia dała mu szansę

Do Legii wrócił Luquinhas. Brazylijczyk został wypożyczony z Fortalezy z opcją pierwokupu. Pierwszym nabytkiem jest Kacper Chodyna, który przez ostatnie lata był piłkarze Zagłębia Lubin. W poprzednim sezonie strzelił siedem goli i miał dziesięć asyst w ekstraklasie. Podpisał umowę na cztery lata. - Transfer do Legii to nagroda za ostatni sezon, ale i spełnienie marzeń - powiedział Chodyna, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Chciałem trafić do drużyny, w której będę bił się o najwyższe cele, a także pokażę swój potencjał w europejskich pucharach. Legia daje mi taką szansę - zaznaczył nowy nabytek.

Legia ujawniła plan przygotowań do nowego sezonu. To tam warszawski zespół będzie szlifował formę

Chce zwyciężać i zdobywać tytuły

Z kolei Claude Goncalves związał się trzyletnią umową. Portugalczyk na Łazienkowską trafił na zasadzie wolnego transferu, po wygaśnięciu kontraktu z mistrzem Bułgarii. - W Legii chciałbym zwyciężać i zdobywać mistrzostwa - podkreślił Goncalves, cytowany przez oficjalny portal. - Wygrałem wiele tytułów z Ludogorcem. Przyszedłem do Legii, aby sięgnąć po kolejne - dodał portugalskim pomocnik.

Lucjan Brychczy skończył 90 lat. Tak wyglądały wyjątkowe urodziny legendy Legii Warszawa [ZDJĘCIA]

Zgrupowanie w Austrii

Dyrektor sportowy Jacek Zieliński przyznał, że to właśnie Goncalves z Luquinhasem mają być kluczowymi graczami Legii w nowym sezonie. Warszawski zespół 22 czerwca wyjedzie na zgrupowanie do Austrii, na którym będzie przebywać do 1 lipca.

To z nim Legia chce odzyskać mistrzostwo. Kacper Chodyna pomoże przywrócić utracony blask?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie