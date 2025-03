i Autor: Cyfra Sport Pogoń Szczecin

Historia zatoczy koło?

Kolejny zwrot w sprawie ekstraklasowego klubu. Pogoń za nowym właścicielem trwa, porozumienie w 48 godzin?

Od miesiąca trwają perturbacje związane z sytuacją właścicielską w Pogoni Szczecin. 14 lutego były prezes Pogoni Jarosław Mroczek i nowy prezes klubu Nilo Effori poinformowali o zmianie większościowego udziałowca klubu. Założona przez Efforiego w Wielkiej Brytanii spółka Sport Strategy And Investments Limited nabyła pakiet 85 proc. akcji od spółki EPA, kierowanej przez Mroczka. Do tej pory nie zapłacono jednak wymaganych rat zawartych w umowie. Teraz do gry wrócił wcześniejszy zainteresowany kupnem udziałów w klubie!