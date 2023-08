Kolejorz lepszy w meczu na szczycie? Poznaniacy udadzą się na Dolny Śląsk

Kursy TOTALbet: Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Trzeba przyznać, że działacze Lecha nie zasypiali latem gruszek w popiele. Do klubu trafiło kilku interesujących zawodników (m.in. Dino Hotic), dzięki czemu kadra pierwszego zespołu jest naprawdę szeroka. To daje z kolei szereg opcji szkoleniowcowi Johnowi van den Bromowi. Holender ma ogromny komfort wprowadzania rotacji, dzięki czemu prowadzony przez niego zespół jest w stanie z powodzeniem łączyć zmagania ligowe z występami w europejskich pucharach. Choć na wymierne wnioski wciąż zdecydowanie zbyt wcześnie, początek sezonu jest dla Kolejorza bardzo obiecujący. Ekipa ze stolicy Wielkopolski bez najmniejszych problemów wyeliminowała w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji litewski Żalgiris Kowno (3:1 u siebie i 2:1 na wyjeździe), a ponadto udało jej się przy tym zgarnąć również komplet punktów w dwóch dotychczasowych meczach PKO BP Ekstraklasy. Lech najpierw ograł na trudnym terenie Piasta Gliwice (2:1), a przed tygodniem rozprawił się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom, wygrywając 2:0. W najbliższą niedzielę trzecia drużyna ubiegłego sezonu będzie miała okazję na piąte kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Tym razem lechici udadzą się do Lubina na starcie z miejscowym Zagłębiem i zdaniem TOTALbet będą nieznacznym faworytem tego pojedynku. Legalny polski bukmacher potencjalny triumf Kolejorza „wycenił” na 2.20, w przypadku wygranej gości jest to z kolei 3.42.

Miedziowi z pewnością nie sprzedadzą jednak tanio skóry. Tym bardziej, że drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika także rozpoczęła obecny sezon bardzo optymistycznie, wygrywając dwa pierwsze ligowe mecze. Najpierw lubinianie pokonali przed własną publicznością Ruch Chorzów 2:1, a decydującego gola strzelił przepięknym uderzeniem z woleja Bartłomiej Kłudka. Przed tygodniem Zagłębie pokonało natomiast na wyjeździe Śląsk Wrocław w derbach Dolnego Śląska. Jest to tym bardziej godne uwagi, że do przerwy to gospodarze byli zespołem dominującym i zasłużenie prowadzili. W przerwie trener Fornalik był najwyraźniej w stanie natchnąć swoich podopiecznych, druga odsłona należała bowiem do nich. O losach tego spotkania przesądził okres pomiędzy 53. a 57. minutą, gdy goście – za sprawą Dawida Kurminowskiego i Damiana Bohara – zadali dwa decydujące ciosy. Takie rezultaty oznaczają, że Miedziowi zajmują w tabeli PKO BP Ekstraklasy drugie miejsce, jedynie za plecami… Lecha Poznań. Niedzielny mecz będzie zatem pojedynkiem dwóch najwyżej sklasyfikowanych obecnie ekip, bez wątpienia mamy zatem do czynienia z hitem tej serii gier. Kto ma większe szanse na podniesienie z murawy kompletu punktów? Zdaniem TOTALbet są to goście z Poznania. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Lecha płaci 2.20 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wynosi z kolei 3.42 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Zagłębie – 3.42 remis – 3.55 Lech – 2.20

Podwójna szansa:

1X – 1.64 12 – 1.31 X2 – 1.33

Zagłębie strzeli gola:

tak – 1.42 nie – 2.74

Lech strzeli gola:

tak – 1.26 nie – 3.65

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.25 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.77 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.29 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.80

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 12.00

