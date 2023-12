Korona Kielce - Legia Warszawa TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Korona - Legia STREAM LIVE ONLINE mecz Korona - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 6.12

Korona Kielce - Legia TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Korona - Legia

Rywalizacja w 1/8 finału Pucharu Polski rozpoczęła się już we wtorek, a awans do ćwierćfinału wywalczyły Pogoń Szczecin (2:1 po dogrywce z Górnikiem Zabrze) i Jagiellonia Białystok (2:0 z Wartą Poznań). W środę do tego grona dołączył już Widzew Łódź, który ograł na wyjeździe Stal Mielec 2:1. Oznacza to, że w ćwierćfinale pozostało zaledwie pięć wolnych miejsc, a jeszcze w środę zapełnią się dwa z nich. Jedno przypadnie zwycięzcy z pary Raków Częstochowa - Cracovia, a drugie z Korona Kielce - Legia Warszawa. Faworytami są oczywiście finaliści poprzedniej edycji, ale zarówno krakowianie, jak i kielczanie zrobią wszystko, by sprawić niespodziankę.

Korona - Legia STREAM LIVE ONLINE Puchar Polski Korona - Legia na żywo w Internecie dzisiaj 6.12

Dla legionistów będzie to dopiero drugi mecz w tej edycji PP. We wcześniejszej rundzie łatwo uporali się z GKS-em Tychy (3:0), ale tym razem poprzeczka pójdzie w górę. Korona w drodze do 1/8 finału wyeliminowała rezerwy Jagiellonii Białystok i... drugą drużynę Legii. Zwłaszcza ten drugi mecz był emocjonujący, a do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. Ostatecznie to kielczanie wygrali 4:2 i w nagrodę zagrają o ćwierćfinał z pierwszym zespołem Legii. Ten przyjedzie do Kielc na fali po niedzielnej wygranej 3:0 z Zagłębiem Lubin. Z kolei Korona przegrała u siebie zwariowany mecz na śniegu z Lechem Poznań (0:1).

Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski odbędzie się w środę, 6 grudnia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku remisu o awansie zadecyduje dogrywka, a następnie rzuty karne.