Korona Kielce odbija się od dna. Kamil Kuzera o energii, twardym stąpaniu po ziemi

Trzeba utrzymać tę pozytywną energię

Wygrana ze Stalą podbudowała kieleckich piłkarzy. - Zwycięstwa zawsze budują - przyznał trener Kamil Kuzera, cytowany przez PAP. - Atmosfera wcześniej w zespole też był dobra, ale takie spotkania jeszcze mocniej cementują drużynę. Na pewno jesteśmy mocniejsi, ale twardo też stąpamy po ziemi. Przed nami jeszcze wiele trudnych spotkań w tej rundzie. Cieszy to, że gole przyszły we właściwym momencie, bardzo ich potrzebujemy. Teraz tylko trzeba utrzymać tę pozytywną energię. Cały czas wierzę w umiejętności tych chłopaków, a oni robią wszystko, aby być coraz lepszym. W ostatnim meczu to pokazali, że warto być konsekwentnym i robić swoje – powiedział szkoleniowiec.

Taka sytuacja już się nie powtórzy

Teraz Korona zmierzy się u siebie z Wartą. W ubiegłym sezonie kielczanie zostali rozbici przez rywali na wyjeździe 1:5. - Tam było dużo rzeczy zawalonych przeze mnie - wyznał Kuzera. - To, że przegraliśmy tak wysoko, to w dużej mierze moja wina. Ale wierzę, że teraz będziemy dużo lepiej przygotowani i taka sytuacja już się nie powtórzy - zadeklarował.

