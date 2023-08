Korona nie zawiodła kibiców i… norweskich skoczków. Dwa szybkie ciosy ustawiły mecz [WIDEO]

Piast nie złamał beniaminka. Dwa słupki to za mało, by zgarnąć trzy punkty. Jak to nie wpadło?

Mecz z trybun oglądał Sindre Ulven Joergensen, skoczek norweskiej kadry wraz z jednym z kolegów. Skąd ich obecność na stadionie w Kielcach ? Jego miłość do Korony zaczęła się od … koszulki kieleckiego klubu, którą kupił podczas niedawnego pobytu w Polsce i bardzo przypadła mu do gustu. Szefowie Korony wykorzystali to zdarzenie w celach marketingowych i zaprosili Norwegów na mecz. Korona zaczęła go z dużym impetem i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 15.min piłkę w środku boiska wywalczył Dalibor Takac, podciągnął kilkanaście metrów, a Hiszpan Nano wykończył akcję strzałem z kilku metrów.

Siedem minut później prawie z tego samego miejsca w polu karnym drugiego gola dla Korony strzelił Adrian Dalmau. W 31. min sytuacja „Miedziowych” stała się jeszcze gorsza. Po drugiej żółtej kartce z boiska wyleciał Bartłomiej Kłudka i szanse na odrobienie strat stały się jeszcze mniejsze. Trener Waldemar Fornalik sposobu szukał we wprowadzeniu po przerwie kreatywnego Tomasza Pieńki oraz Arkadiusza Woźniaka, ale i to nie pomogło. Zagłębie grało lepiej niż do przerwy, ale nie stworzyło klarownych sytuacji do strzelenia gola. Trener Korony Kamil Kuzera wprowadził na boisko kilku rezerwowych, a cały zespół kontrolował sytuację i dowiózł wygraną - pierwszą w tym sezonie - do końca.

Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Nono (15), 2:0 Adrian Dalmau (22).

Żółta kartka - Korona Kielce: Jewgienij Szykawka. KGHM Zagłębie Lubin: Bartłomiej Kłudka, Mikkel Kirkeskov, Arkadiusz Woźniak. Czerwona kartka za drugą żółtą - KGHM Zagłębie Lubin: Bartłomiej Kłudka (31).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 9 727.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Marcus Godinho (78. Jakub Konstantyn), Dominick Zator, Yoav Hofmayster, Marius Briceag - Jacek Podgórski, Dalibor Takac (59. Miłosz Strzeboński), Martin Remacle (70. Ronaldo Deaconu), Nono, Mateusz Czyżycki (70. Dawid Błanik) - Adrian Dalmau (59. Jewgienij Szykawka).

KGHM Zagłębie Lubin: Szymon Weirauch - Bartłomiej Kłudka, Bartosz Kopacz, Kamil Kruk, Mateusz Grzybek - Kacper Chodyna (46. Arkadiusz Woźniak), Damian Dąbrowski, Tomasz Makowski (86. Marek Mróz), Serhij Bułeca (46. Tomasz Pieńko), Tornike Gaprindaszwili (42. Mikkel Kirkeskov) - Dawid Kurminowski (71. Juan Munoz). (PAP)

