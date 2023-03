Korona złapie oddech w walce o utrzymanie? Kamil Kuzera mówi o determinacji, tego wymaga od zespołu

Nie zamierzają schodzić z obranej ścieżki

Trener Kamil Kuzera liczy na to, że jego podopieczni w starciu z beniaminkiem zgarną pełną pulę. - W tej rundzie zrobiliśmy już dużo - powiedział szkoleniowiec Korony, cytowany przez PAP. - Nie ma co uciekać od chwalenia chłopaków. Do tej pory wykonaliśmy dobrą robotę. Mecz numer jeden jest jednak dopiero przed nami. Wciąż mamy realną szansę na utrzymanie. Doceniam pracę zespołu, ale przed nami jeszcze długa droga - stwierdził i dodał: - Nie zamierzamy schodzić z obranej ścieżki. Zespół jest zdeterminowany, aby podjąć walkę i grać na swoich warunkach - przekonywał.

Zrobią wszystko, aby wygrać

Piłkarze Miedzi zamykają ligową stawkę. W tym momencie ich strata do bezpiecznego miejsca w tabeli wynosi już siedem punktów. - Ta drużyna nieźle gra w piłkę, jest dobrze zorganizowana - komplementował rywali trener Kuzera. - Coś jednak nie gra, bo nie ma wyników, ale to nie nasz problem. Każdy ma swoje cele. Zrobimy wszystko, aby zdobyć trzy punkty - podkreślił szkoleniowiec kielczan.

