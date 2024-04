Kosta Runjaić nie miał wątpliwości po wygranej z Górnikiem. Trener Legii zwrócił uwagę na tych piłkarzy, ma rację?

Dominik Marczuk o pierwszym powołaniu do kadry, celach w tym sezonie. Tak as Jagiellonii zareagował na porównanie do Jakuba Błaszczykowskiego [ROZMOWA SE]

Szkoleniowiec Legii powtarza ostatnio, że jeśli jego podopieczni chcą zostać mistrzem, to muszą wygrać wszystkie mecze do końca sezonu. Nazywa te spotkania finałami. - Myślę, że to było zasłużone zwycięstwo patrząc na całe 90 minut i więcej - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, której zapis wideo udostępniła oficjalna strona stołecznego klubu. - Można powiedzieć, że swoją twarz pokazaliśmy na początku drugiej połowy, gdy nie zagraliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Nie byliśmy zwarci i w tej części straciliśmy bramkę. Jednak dobra była nasza reakcja. Pozostaliśmy spokojni, czekaliśmy na fazy przejściowe, na luki i otwartą przestrzeń, bo wiedzieliśmy, że Górnik chce atakować, chce grać do przodu. Zależało nam na tym, żeby to wykorzystać. Bardzo ważna była bramka Bartka Kapustki zaraz po wejściu na boisko. Zagraliśmy solidnie w defensywie, bardzo dojrzale - podkreślał.

Legia zajmuje w lidze piąte miejsce i traci siedem punktów do prowadzącej Jagiellonii, z którą zagra 7 kwietnia u siebie. - Jestem bardzo szczęśliwy, to drugie zwycięstwo z rzędu - przypomniał trener Runjaić. - Jestem zadowolony z powrotu Juergena Celhaki. Dobrze współpracował i utrzymywał stabilność w środku pola wspólnie z Juergenem Elitimem. Nasze nastroje są bardzo dobre. Drużyna prezentuje się dobrze. Będziemy się przygotowywać do kolejnego spotkania - zaznaczył trener warszawskiej drużyny.

