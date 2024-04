i Autor: Cyfrasport Erik Exposito, napastnik Śląska Wrocław

Erik Exposito w końcu to zrobił! Kapitan Śląska zapisał się w historii, jubileuszowy gol Hiszpana [WIDEO]

W poprzedniej rundzie był skuteczny, zdecydowanie należała do niego. Jednak w tym roku Erik Exposito zawodził, nie mógł się przełamać. Jednak kapitan Śląska ma to już za sobą. W wyjazdowym starciu z Piastem Gliwice (2:2) miał asystę i strzelił gola. To było wyjątkowe trafienie, bo jubileuszowe w barwach wrocławskiego klubu w ekstraklasie.