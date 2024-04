Kosta Runjaić zwraca uwagę na gwiazdę Górnika. To dlatego trener Legii ostrzega przed nim swoich piłkarzy!

Górnik nastawi się na kontry?

Wicemistrz Polski do prowadzącej Jagiellonii traci siedem punktów. Jeśli myśli o zmniejszeniu dystansu, to musi pokonać Górnika na jego boisku. - To będzie mecz przepełniony tradycją - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, z której materiał wideo opublikowały klubowe media z Łazienkowskiej. - Będzie wiele emocji na boisku, jak i poza nim. Będą pełne trybuny. Górnik może liczyć na wsparcie kibiców od pierwszej do ostatniej minuty. W tym sezonie ta drużyna spisuje się bardzo dobrze. Wyśmienicie grają z kontry, szybko przechodzą z obrony do ataku - wyliczał.

Podolski robi różnicę

Szkoleniowiec Legii zwrócił uwagę na kluczowego piłkarza w ekipie gospodarzy. Jest nim Lukas Podolski, były mistrz świata, który w śląskim klubie rozgrywa trzeci sezon. - Mają dwóch doskonałych skrzydłowych - tłumaczył trener Runjaić. - I jest jeszcze Lukas Podolski. To piłkarz, który w każdym momencie może zrobić tę różnicę i przechylić szalę zwycięstwa na stronę swojej drużyny. Wierzymy, że posiadamy umiejęności, które pozwalają się temu przeciwstawić. Wierzę w to, że z takim rywalem jak Górnik jesteśmy w stanie dobrze się zaprezentować i wygrać - zadeklarował szkoleniowiec warszawskiego klubu.

