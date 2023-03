Kto mistrzem Polski: Raków czy Legia? Legenda ekstraklasy tak widzi walkę o tytuł

Papszun stworzył grupę, która jest świadoma celów

Były obrońca reprezentacji Polski docenia postawę Rakowa w tym sezonie, który wypracował dziewięć punktów przewagi nad Legią i osiemnaście nad Lechem Poznań. - Raków jest zasłużonym liderem i najrówniej grającą drużyną w ekstraklasie - powiedział Tomasz Kłos w naszym programie. - Zwycięstwa w ważnych meczach są bardzo istotne, oni zdają ten egzamin. Trener Marek Papszun stworzył grupę, która jest świadoma tego, co robi na boisku i do czego dąży - podkreślił.

Mecz z Legią pokaże, w którym miejscu jest Raków

Po przerwie reprezentacyjnej w ekstraklasie dojdzie do hitu. Legia zmierzy się z Rakowem na Łazienkowskiej w 26. kolejce. To kluczowe spotkanie dla dalszej rywalizacji o mistrzostwo Polski. - Mecz z Legią będzie takim wskaźnikiem, który pokaże, w którym miejscu jest Raków - stwierdził były obrońca. - Dziewięć punktów przewagi to jest sporo, ale z pozycji lidera trzeba uważać. Łatwiej się goni. Trudniej za to utrzymać pierwsze miejsce. To jest inne obciążenie. Mecz z Legią bardzo dużo wyjaśni w tej kwestii. W przypadku wygranej gospodarzy przewaga zmaleje do sześciu punktów. Wtedy zrobi się niebezpiecznie i wszystko będzie jeszcze możliwe. Jednak w przypadku zwycięstwa Rakowa sprawa tytułu będzie raczej wyjaśniona, bo lider już znacznie odskoczy rywalom - przyznał Kłos w naszym programie.

Sonda Czy Raków Częstochowa zdobędzie tytuł mistrza Polski? Tak Nie

PKO Ekstraklasa Raport 20.03 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.