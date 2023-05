Kto spadnie, a kto zachowa ligowy byt? W sobotę finiszuje polska ekstraklasa

Kursy TOTALbet: PKO BP Ekstraklasa

Kiedy na początku sezonu Wisła Płock wygrywała mecz za meczem, wśród ekspertów zaczęły pojawiać się głosy pytające, czy Nafciarzy stać na zdobycie mistrzostwa Polski. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna – płocczanie bardzo szybko spuścili z tonu, a fatalna w ich wykonaniu wiosna sprawiła, że na dobre uwikłali się w walkę o utrzymanie. Co gorsza, po ubiegłotygodniowej porażce z Rakowem (1:2) oraz wygranej Śląska z Miedzią (4:2), drużyna z Mazowsza znalazła się „pod kreską” i przed ostatnią serią gier to ona jest w najgorszej sytuacji. Drużyna prowadzona obecnie przez Marka Saganowskiego ma w dorobku 37 pkt, a w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Cracovią. W opinii TOTALbet Wisła nie będzie faworytem tego pojedynku, choć na pewno nie będzie w nim bez szans. Ewentualna porażka ekipy z Płocka stanowiłaby znakomitą wiadomość dla trzech innych zespołów, które wciąż muszą drżeć o ligowy byt – Śląska Wrocław, Korony Kielce oraz Stali Mielec. Przed ostatnim akordem w tym sezonie w najlepszej sytuacji jest ostatnia z wymienionych ekip, której do utrzymania wystarczy przynajmniej remis u siebie z Wartą Poznań (wg TOTALbet to dość prawdopodobny scenariusz) lub jakakolwiek strata punktów przez zespoły znajdujące się za nią. Bardzo trudne zadanie czeka z kolei wrocławian, którzy w Warszawie zmierzą się z Legią i – delikatnie rzecz ujmując – nie będą faworytem tego pojedynku (kurs na ich wygraną TOTALbet ustalił na poziomie 4.65). Kielczanie – także na wyjeździe – zagrają natomiast z Widzewem Łódź i w opinii legalnego polskiego bukmachera nie są w tym meczu bez szans (kurs na ich triumf wynosi 2.82).

i Autor: TOTALbet Ekstraklasa 2

Bardzo ciekawie zapowiada się także korespondencyjna rywalizacja o zajęcie miejsca na najniższym stopniu podium. Do ubiegłego weekendu większe szanse na zdobycie brązowych medali miała Pogoń Szczecin, która w sobotę uległa jednak Górnikowi Zabrze 1:2. Choć w meczu nie brakowało zarówno pięknych bramek, jak i sporych kontrowersji, Portowcom zabrakło przede wszystkim zwycięstwa. Ich potknięcie znakomicie wykorzystał Lech Poznań, który dzień wcześniej pokonał w Kielcach Koronę 3:0, dzięki czemu na kolejkę przed zakończeniem sezonu wyprzedził w tabeli Portowców. Kolejorz ma obecnie punkt więcej od bezpośredniego rywala, Pogoń musi zatem wygrać przed własną publicznością z Radomiakiem Radom i jednocześnie liczyć, że poznaniacy – także grający u siebie – zgubią punkty w meczu z Jagiellonią Białystok. O ile jednak w opinii TOTALbet pierwszy punkt będzie stosunkowo łatwy do spełnienia, o tyle drugi jest mało realny. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo białostoczan przy ul. Bułgarskiej płaci bowiem aż 8.50 zł, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 1.37 zł. Musimy jednak pamiętać, że podopieczni Johna van den Broma wygrali zaledwie 8 z 16 domowych spotkań w tym sezonie. Jagiellonia stosunkowo rzadko przegrywa natomiast na obcych stadionach – 5 porażek w 16 meczach jest bowiem całkiem niezłym rezultatem. Jak zwykle jednak, wszystko rozstrzygnie zielona murawa. Nie pozostaje więc nic innego jak w sobotnie popołudnie emocjonować się ostatnimi w tym sezonie zmaganiami na boiskach PKO BP Ekstraklasy!

i Autor: TOTALbet Ekstraklasa 1

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lech – 1.37 remis – 5.50 Jagiellonia – 8.50

Miedź – 3.80 remis – 3.75 Górnik – 1.99

Legia – 1.73 remis – 4.20 Śląsk – 4.65

Widzew – 2.53 remis – 3.60 Korona – 2.82

Pogoń – 1.66 remis – 4.35 Radomiak – 5.10

Cracovia – 2.47 remis – 3.65 Wisła P. - 2.84

Piast – 1.87 remis – 3.80 Lechia – 4.35

Raków – 1.49 remis – 4.70 Zagłębie – 6.80

Stal – 2.38 remis – 3.37 Warta – 3.20

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.