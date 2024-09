Lech gra z Koroną o szóste z rzędu zwycięstwo ligowe i podtrzymanie serii meczów bez straty gola. To on zamroził bramkę „Kolejorza”.

„Jestem spokojny o przyszłość bramki Lecha patrząc na to, co robi Bartosz Mrozek... w Mielcu” – mówił „Super Expressowi” ponad dwa lata temu trener i telewizyjny ekspert, Robert Podoliński. Było to po kompromitującym występie Ukraińca Artura Rudki między słupkami poznańskiej bramki w meczu z Karabachem Agdam w 1. rundzie kwalifikacji do Champions League. Mrozek w tym samym czasie „trzymał przy życiu” mielecką Stal, którą – występując w jej szeregach na wypożyczeniu – ratował nie tylko od porażek, ale i – od spadku z ligi!

Do Poznania trafił z Górnego Śląska jako czternastolatek, ale ligowy występ w koszulce Lecha zaliczył dopiero po 23. urodzinach! Nim zaś trafił do Stali, wypożyczany był do ówczesnych drugoligowców: Elany i GieKSy. - Parę razy solidnie mi się za niego obrywało! - śmieje się Rafał Górak. To właśnie on pracował z Mrozkiem najdłużej w seniorskiej piłce: przez trzy lata prowadził zdolnego bramkarza w Toruniu i w Katowicach.

- W wyniku paru strzałów, jakie zdarzyło mu się przepuścić, kibice przekonywali mnie, że Bartek nigdy nie będzie bronić na wysokim poziomie. Ale ja byłem pewien, że drzemie w nim wielki potencjał – zapewnia Górak, a liczby to potwierdzają, Pchał do boju młodego chłopaka w 74 spośród 102 meczów drugoligowych swych drużyn w trzech sezonach.

- Bronił u mnie nie tylko dlatego, że był młodzieżowcem. Imponowała mi jego mentalność: siła spokoju i rozwagi. Po błędach przyjmował pokornie każdą uwagę. Wiedział, że może je wyeliminować tylko własną pracą – dodaje trener GKS-u.

I naprawiał; konsekwentnie i cierpliwie. Efektem – obecna seria. - Życzyłbym mu, aby „dociągnął” ją aż do meczu z nami! - uśmiecha się Górak. GieKSiarze z Mrozkiem i poznańską spółką spotkają się jednak dopiero za dwa miesiące, w 16. kolejce. Mało prawdopodobne jest więc, by do tego czasu golkiper „Kolejorza” zachował czyste konto, ale...

Początek meczu 10. kolejki ekstraklasy między Koroną a Lechem w niedzielę o 14.45 w Kielcach. Transmisja w Canal+ Sport 3.

Rekordziści minionych sezonów (minuty bez gola)

2023/24 – Jędrzej Grobelny (Warta) 389 min

2022/23 – Vladan Kovacević (Raków) 737 min

2021/22 – Frantisek Plach (Piast) 455 min

2020/21 – Vladan Kovacević (Raków) 737 min

2019/20 – Mickey van der Hart (Lech) 485 min

2018/19 – Duszan Kuciak (Lechia) 432 min

2017/18 – Jakub Szmatuła (Piast) 655 min

Ostatni trening przed meczem z Koroną Kielce 🏃🏼‍♂️‍➡️⏱️ #KORLPO, niedziela, 14:45 pic.twitter.com/DWfscIpX2v— Lech Poznań (@LechPoznan) September 28, 2024