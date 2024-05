Lechia Gdańsk nie zagra w Ekstraklasie?! Lider 1. ligi ma olbrzymi problem

Aleksandar Vuković znalazł… nową zmorę w meczach swych podopiecznych. „Jeżeli tracimy bramki, to głównie w ten sposób”

Maciej Śliwowski o „rozwalonej” Legii, zadziornym Josue, spiętym Gualu. Były as mówi o lalce Voodoo, tego trenera potrzeba w stolicy [ROZMOWA SE]

Gdańszczanie, którym do awansu potrzebny jest tylko punkt, mają pięć dni na odwołanie od tej decyzji. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów 1. ligi, które mają szansę na awans do ekstraklasy. Uwzględniono 10 zespołów. Jako jedyna nie spełniła wymagań Lechia. Chodzi o niespełnienie wymogów natury finansowej. Kryterium, na które powołuje się Komisja, mówi m. in. o braku przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Reakcja Josue na czerwoną kartkę kolegi z Radomiakiem. Tak kapitan zwrócił się do Bartosza Kapustki [WIDEO]

NIE MA PRECYZJI, NIE MA DYNAMIKI’’ - Tomaszewski OSTRO o LEWANDOWSKIM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wnioskodawca musi dowieść, że na 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, nie posiada z tego tytułu żadnych przeterminowanych zobowiązań, które powstały do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny.

To się nie mieści w głowie! Pogoń tuż-tuż, a mistrz Polski traci kolejnego kluczowego zawodnika

Jak dobrze pamiętasz piłkarzy z lat 90? Uważasz się za fana piłki? Zdobądź 15/15! [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Kto to jest? Dennis Bergkamp George Weah Patrick Kluivert Dalej

Lechia ma długi wobec piłkarzy

Gdański klub przekazał, że decyzja komisji ma związek z zaległościami wobec Davida Steca, Mario Malocy oraz agencji Wolak Management. Stec wciąż znajduje się w kadrze zespołu, ale w tym sezonie nie rozegrał żadnego spotkania. Z kolei Maloca odszedł z Lechii w zeszłym roku po spadku.

Legia otrząśnie się na finiszu? Padły słowa o czarodziejskiej różdżce, odejściu Josue i hicie z Lechem

– Od początku procesu licencyjnego trwały wytężone prace, by mimo trudnych okoliczności Lechia otrzymała licencję w pierwszym terminie. Odwołujemy się od negatywnej decyzji i zrobimy wszystko, by jak najszybciej zakończyć proces, uzyskując pozytywną decyzję w drugim terminie – poinformowano na stronie Lechii.