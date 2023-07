Lechia Gdańsk została sprzedana! Nowy właściciel stworzy potęgę za petrodolary?

To on ma być przyszłością Legii i reprezentacji Polski. "Może zajść daleko"

Rozmowy na temat sprzedaży Lechii Gdańsk trwały już od pewnego czasu, ale wciąż nie było porozumienia. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że już niedługo w klubie z Gdańska nastaną nowe porządki – jak poinformowała Lechia Gdańsk w mediach społecznościowych, Lechia Right Management i MADA Global doszły do porozumienia w sprawie przejęcia klubu. – Lechia Rights Management Sp. z.o.o oraz fundusz inwestycyjny MADA Global FUND FOR INCOME OPPORTUNITIES („MADA GLOBAL” – fundusz inwestycyjny private equity, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich), reprezentowany przez polską firmę FOOTBALL CULTURE POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zawarły umowę w sprawie przejęcia klubu Lechia Gdańsk. Formalne zawarcie transakcji nastąpi z momentem podpisania finalnej umowy sprzedaży, o ile mniejszościowi udziałowcy klubu nie skorzystają z prawa pierwokupu akcji – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Koniec kłopotów Lechii Gdańsk? Przejęcie klubu na ostatniej prostej

Nie jest tajemnicą, że Lechia Gdańsk borykała się w minionym sezonie z problemami organizacyjnymi oraz finansowymi. Fani mają nadzieję, że fundusz powiązany ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, którym pieniędzy raczej nie brakuje, nie tylko spłaci obecne długi, ale pozwoli o powrót do Ekstraklasy i ponowne włączenie się Lechii do walki o najwyższe cele w Ekstraklasie. Już nie raz firmy ze świata arabskiego pokazały, że potrafią dużo zainwestować w piłkę nożną, jednak nie jest powiedziane, że Lechia nagle stanie się potęgą.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się znaleźć wiarygodnego, solidnego partnera i mamy nadzieję, że z myślą o przyszłości klubu uda się szybko zrealizować transakcję. Chcemy również prosić media o powstrzymanie się z nieopartymi na faktach spekulacjami dot. wartości transakcji – informacje na ten temat zostaną podane w stosownym czasie – dodano w komunikacie. Spekulacje na ten temat pojawiły się jednak już wcześniej i portal Interia Sport podał, że klub został sprzedany za ok. 4 mln euro. Długi Lechii mają natomiast wynosić 20 mln złotych.