Legia musi zagrać na Maksa. Z Betisem zwojują wiele, gdy będzie wymiatał Maximillian Oyedele!

Wychował się w Manchesterze

Urodził się w Anglii. Jego mama jest Polką, a tata Nigeryjczykiem. Oyedele kształcił się w Manchesterze United, z którego to latem trafił do Legii, podpisując trzyletni kontrakt. Stołeczny klub wiąże z nim duże nadzieje. - Maxi ma niesamowity potencjał. Chcemy stworzyć mu takie warunki, aby miał szansę udowodnić jego skalę - wyznał Jacek Zieliński, dyrektor sportowy po sprowadzeniu piłkarza na Łazienkowską.

Oyedele także liczy na to, że Legia pozwoli mu się wypromować i będzie trampoliną przed kolejnym transferem. - To dla mnie ogromna szansa, żeby zapracować na swoje nazwisko - tłumaczył zawodnik zaraz po dołączeniu do warszawskiej drużyny.

Transfer do Legii trampoliną do wielkiego futbolu

Zdaje się, że nie były to puste deklaracje, bo szybko pokazał próbkę możliwością. Debiutował z Pogonią, a już z Górnikiem zagrał w wyjściowym zestawieniu. Trzeba przyznać, że tym występem potwierdził, że wszystkie zachwyty nad jego umiejętnościami nie były przesadzone. Wszędzie go było pełno. Nie tylko harował w środku pomocy, ale i pomagał w ofensywie. Kilkoma zagraniami wzbudził aplauz na trybunach. - Jak na debiut przy Łazienkowskiej zaprezentował się świetnie - ocenił Goncalo Feio, trener Legii. - Wiemy, jaki jest to pracowity człowiek. Tak powinien prezentować się młody piłkarz. Nie tylko dlatego, że jest młody, ale dlatego, że ma talent - zaznaczył.

Bartosz Kapustka i Maxi Oyedele powołani do reprezentacji Polski 🇵🇱Gratulujemy! pic.twitter.com/BlF2SK5k30— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 30, 2024

Znowu spotka się z Cristiano Ronaldo

Portugalski szkoleniowiec prognozował, że jego nowy podopieczny ma zadatki na to, żeby zagrać w seniorskiej kadrze Polski. Nie pomylił się, ale chyba on sam nie przewidział, że Oyedele zapracuje na to błyskawicznie. Trener Probierz zaprosił go na zgrupowanie reprezentacji Polski na mecze w Lidze Narodów z Portugalią i Chorwacją. Należy traktować to jako zachętę dla obiecującego piłkarza, którego selekcjoner poznał, gdy prowadził kadrę U-21. Czy będzie on żołnierzem Probierza w eliminacjach do mundialu w 2026 roku? W każdym razie nowy nabytek Legii będzie miał okazję znów spotkać się z Cristiano Ronaldo, którego poznał będąc piłkarzem Manchesteru United.

Zmienił Casemiro, pokonał Betis w Ameryce

Wprawdzie Oyedele podpatrywał w klubie z Old Trafford znanych piłkarzy, ale na tym się skończyło. Nie ma żadnego oficjalnego meczu w ekipie "Czerwonych Diabłów". Wziął za to udział w przygotowaniach angielskiego giganta do sezonu. Był zmiennikiem i w ten sposób zagrał w pięciu meczach towarzyskich. Jednym z rywali w Ameryce był... Betis Sewilla, z którym Legia zmierzy się w Lidze Konferencji. Wtedy Manchester wygrał 3:2, a on wszedł na boisko po godzinie gry w miejsce Brazylijczyka Casemiro. Czy teraz także Oyedele będzie miał powody do zadowolenia i pomoże Legii pokonać hiszpańskiego rywala?

