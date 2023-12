Legia wykonała połowę planu na mecze z Cracovią. Patryk Kun z debiutanckim golem [WIDEO]

Najpierw spalony, a potem radość

Trener Jacek Zieliński zapowiadał, że jego zespół chce przerwać serię ośmiu meczów bez wygranej. Szczególnie w pierwszej połowie gospodarze w żaden sposób nie potrafili się przebić przez defensywę "Pasów, którą dowodził doświadczony Kamil Glik. Legia dobrze za to zaczęła drugą połowę. I to okazało się kluczowe. Na pole karne dośrodkował Paweł Wszołek, a bramkarz z Krakowa nie sięgnął piłki, która spadła pod nogi Patryka Kuna. Pomocnik z bliska skierował ją do siatki. Najpierw sędzia nie uznał tego trafienia, bo asystent zasygnalizował mu pozycję spaloną. Jednak po analizie VAR zmienił zdanie. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. To pierwsza bramka Kuna w warszawskim zespole.

Rafał Augustyniak był jak skała w starciu z Alkmaar. Obrońca Legii ten występ w Lidze Konferencji zapamięta na długo

Cracovia podniesie się u siebie?

Po chwili wicemistrz Polski powinien podwyższyć wynik. Piłkarze Legii wyszli z kontrą, ale Paweł Wszołek przekombinował. Zamiast podawać do Marca Guala zdecydował się na strzał, który bez problemu wyłapał krakowski bramkarz. Później wyśmienitą sytuację zmarnował Marc Gual. Hiszpan będąc przed golkiperem nie wiedział za bardzo, jak zakończyć akcję. Zamiast strzelać, zdecydował się na podanie do Ernesta Muciego i szansa na gola przepadła. W końcówce rezerwowy Maciej Rosołek wywalczył rzut karny, który sędzia podyktował za zagranie piłki ręką przez Glika. Jedenastkę pewnie wykorzystał Blaż Kramer. Bramkarz Cracovii nie wyczuł jego zamiarów. 20 grudnia kolejne starcie obu zespołów. Tym razem w Krakowie. Będzie to zaległe spotkanie z 2. kolejki. Nie zagrają w nim: Bartosz Slisz i Blaż Kramer, którzy będą pauzować za żółte kartki. Na ostatnie minuty wszedł pomocnik Patryk Sokołowski, który z końcem roku odchodzi ze stołecznej drużyny. Na koniec Bartosz Kapustka przekazał mu opaskę kapitana.

Będzie S(z)turm Legii w Lidze Konferencji? "Ten zespół jest do pokonania"

Legia Warszawa - Cracovia 2:0

Bramki:

1:0 Patryk Kun 46. min, 2:0 Blaż Kramer 86. min (karny)

Żółte kartki:

Josue, Jurgen Celhaka, Bartosz Slisz, Blaż Kramer, Steve Kapuadi (Legia Warszawa) - Kamil Glik, Otar Kakabadze (Cracovia)

Sędziował: Łukasz Kuźma. Widzów: 20 116

Legia: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov, Rafał Augustyniak, Steve Kapuadi - Paweł Wszołek (63. Gil Dias), Bartosz Slisz, Jurgen Celhaka (90. Patryk Sokołowski), Patryk Kun - Josue (73. Bartosz Kapustka), Marc Gual (63. Blaż Kramer), Ernest Muci (72. Maciej Rosołek)

Cracovia: Sebastian Madejski - Cornel Rapa (78. Andreas Skovgaard), Kamil Glik, Arttu Hoskonen, Virgil Ghita, Otar Kakabadze - Karol Knap (67. Kacper Śmiglewski), Jani Atanasov, Michał Rakoczy (60. Takuto Oshima) - Patryk Makuch (68. Filip Rózga), Benjamin Kallman

Raków odpadł z Europy, ale i tak przebił Legię. Mistrz Polski nie ma sobie równych

Legia prowadzi z Cracovią! 🔥 Po krótkiej analizie VAR okazało się, że nie ma spalonego i z bramki mógł cieszyć się Patryk Kun! 💪📺 Mecz trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/By0gWJmrqd— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 17, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.