Legia wzmacnia kadrę przed rundą rewanżową. To on pomoże odzyskać mistrzostwo Polski?

To tam Legia będzie wykuwać formę. Z tymi rywalami będzie mierzył się wicemistrz Polski przed startem ligi

Najpierw testy medyczne, potem podpisanie kontraktu

Warszawski klub poinformował, że osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania piłkarza z klubem Nagoya Grampus. Po nowym roku Ryoya Morishita przyjedzie do Polski i przejdzie badania medyczne. Będzie wypożyczony na rok. Stołeczny klub zapewnił sobie możliwość pierwokupu zawodnika. Dorobek Japończyka to 120 meczów w Japan League, jeden występ w kadrze. W ostatnim sezonie jego bilans to cztery gole i cztery asysty.

Radovan Pankov o ostatnim występie Legii w tym roku. Padły słowa o zaangażowaniu, poziomie i wyzwaniach

Może występować na trzech pozycjach

Jakie atuty piłkarza przekonały sztab do jego sprowadzenia? - Ryoya da nam możliwości na trzech pozycjach: prawym i lewym wahadle oraz „10” - powiedział dyrektor sportowy Jacek Zieliński, cytowany przez klubowe media. - Azjatyckich piłkarzy z tego regionu wyróżnia pracowitość, szybkość, dyscyplina taktyczna i drybling. Japoński rynek obserwowaliśmy od półtora roku. Może się okazać, że transfer będzie przełomem w kwestii pozyskiwania zawodników z tego kraju - tłumaczył przedstawiciel klubu.

To tam Legia będzie wykuwać formę. Z tymi rywalami będzie mierzył się wicemistrz Polski przed startem ligi

Ryoya Morishita, 26-letni reprezentant Japonii występujący na pozycji wahadłowego, zostanie zawodnikiem Legii Warszawa po odbyciu testów medycznych 🤝Więcej ➡️ https://t.co/EKNg88c5sm📸 © N.G.E. pic.twitter.com/r0VuVEbPHJ— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 22, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek