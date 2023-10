i Autor: cyfrasport Ruch Chorzów

Wrocław polegnie w Kotle Czarownic?!

Ligowa piłka wraca na Stadion Śląski. W Ruchu już wiedzą, kto… strzeli zwycięskiego gola w meczu z wiceliderem

Taka murawa i taka atmosfera, jak na Stadionie Śląskim, każdego byłego piłkarza i trenera kusi. Więc może lepiej, że obowiązki organizacyjne zatrzymają mnie w sektorach VIP-owskich – śmieje się prezes Ruchu, Seweryn Siemianowski, gdy pytamy go, czy nie korci go, aby włożyć piłkarskie buty i choć na chwilę wybiec na boisko. Dziś tę okazję dostaną „jego” chłopcy i rywale ze Śląska Wrocław. To będzie powrót – po niemal 15 latach – ligowej piłki na kultową arenę.