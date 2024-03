ŁKS długo na to czekał, ale w końcu to zrobił. "Wpadło trochę tlenu, trzeba było uchylić okno"

Brakowało pewności w grze

ŁKS zajmuje w lidze ostatnie miejsce. Ale ostatnie mecze wlały dużą dawkę pozytywnej energii i optymizmu w sera łódzkich kibiców. Nowy trener Marcin Matysiak ma powody do zadowolenia. Do euforii jeszcze daleka droga, ale coś ostatnio drgnęło w grze jego podopiecznych. - Uważam, że nie weszliśmy dobrze w ten mecz, przez co drużyna Warty kreowała sobie dużo sytuacji - powiedział Marcin Matysiak, trener ŁKS-u, cytowany przez PAP. - Chcieliśmy wyjść wysoko na rywala, bardziej zdecydowanie, ale nam się to nie udawało. Warta bardzo dobrze rotowała, miała mobilnych zawodników i dobrze czuła się z piłką przy nodze. A nam natomiast brakowało pewności w grze. Na szczęście udało się przetrwać ten trudny moment. Druga połowa była lepsza w naszym w wykonaniu - zaznaczył.

Od dawna nie czuliśmy smaku zwycięstwa na wyjeździe

Szkoleniowiec liczy na to, że ŁKS zacznie piąć się w tabeli. Do bezpiecznego miejsca traci siedem punktów. - Od dawna nie czuliśmy smaku zwycięstwa na wyjeździe - komentował trener Matysiak, cytowany przez PAP. - Po zwycięstwie nad Puszczą trochę tlenu do tej szatni wpadło, teraz musieliśmy uchylić okno. To zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne, bo jak się ciężko pracuje, a nie ma tych wyników, to trudno o dobrą atmosferę i taki etos pracy. Zwycięstwa budują zespół od środka i dodają pozytywnej energii i wiary - wyjawił trener beniaminka.

