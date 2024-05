Lukas Podolski nie wytrzymał! Gwiazdor Górnika publicznie zdecydował się na potężną krytykę. Sędziowie oberwali niemiłosiernie

Puchary odjeżdżają Rakowowi. Krakowski mur nie do przebicia, „Pasy” zastają w Ekstraklasie [WIDEO]

Mecz Lechii Gdańsk z Arką Gdynia zawsze są spotkaniami podwyższonego ryzyka i nie brakuje w nich emocji. Nie inaczej było podczas niedzielnego spotkania 33. kolejki Fortuna 1. ligi tym bardziej, że obie ekipy walczą o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, który Lechia już sobie zagwarantowała wygrywając ostatecznie 2:1 w derbach. Już po dwóch kwadransach gry zrobiło się bardzo gorąco, kiedy Andrei Chindris obejrzał czerwoną kartkę za faul na rywalu pędzonym w kierunku bramki Lechii. Po konsultacji z sędziami VAR, arbiter Tomasz Kwiatkowski wyrzucił obrońcę gdańszczan z boiska, co błyskawicznie postanowił skomentować w mediach społecznościowych Lukas Podolski.

Var 🤦🏼‍♂️🤬 śmieszne - napisał tylko krótko "Poldi" na platformie "X" (dawniej Twitter) oglądając powtórkę akcji z udziałem wyrzuconego z boiska obrońcy. Zdaniem gwiazdora Górnika Zabrze, jak można wywnioskować z wpisu, czerwona kartka to zdecydowanie za dużo w takiej sytuacji.

Porażka Arki sprawiła, że wciąż w tabeli wyprzedzić ją może zajmujący obecnie 3. miejsce GKS Katowice i tym samym bezpośrednio awansować do najwyżej klasy rozrywkowej, spychając Arkę do baraży o Ekstraklasę. To może tłumaczyć wielkie emocje Lukasa Podolskiego podczas oglądanie derbów Pomorza. Sprawa bezpośredniego awansu jest już teraz tylko w nogach piłkarzy z Gdyni oraz Katowic. Arka w 34. kolejce podejmie przed własną publicznością GKS w niedzielę 26 maja o godzinie 15:00.