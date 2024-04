Lukas Podolski wyłożył karty na stół w sprawie swej piłkarskiej przyszłości w Górniku. Ostro; padły niecenzuralne słowa [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Wygrywając, mogliście przeskoczyć Legię w tabeli i zbliżyć się do ścisłej czołówki. Czemu się nie udało?

Lukas Podolski: - Nie weszliśmy dobrze w ten mecz, za łatwo traciliśmy bramki. Może mamy trochę stracha, kiedy przychodzi nam grać o coś więcej? Przegraliśmy, seria się skończyła. Ale i tak mamy fajny sezon, a nie można wygrać każdego spotkania. Ważne, że stadion był pełny, a my… jedziemy dalej.

- Legia podcięła wam skrzydła. Dosłownie: zneutralizowała skrzydłowych – Adriana Kapralika i Lawrence’a Ennalego.

- Widać po takich meczach – bo z Lechem było podobnie – że w lidze trochę boją się nas nawet ci, którzy są wyżej w tabeli albo mają dużo większy budżet. Legioniści oddali nam piłkę, mieliśmy przewagę w jej posiadaniu, ale okazji nie stwarzaliśmy. Każdy w lidze już wie, że największe nasze atuty to właśnie skrzydła. Teraz trzeba poszukać czegoś innego. Nas – mówiłem to już wiele razy – wciąż nie stać jeszcze na patrzenie na czoło tabeli. Warto jednak skończyć ten sezon jak ubiegły, na szóstym miejscu. To wciąż możliwe.

- Oddał pan egzekucję rzutu karnego Ennalemu. Czemu?

- Nie ma u nas w drużynie hierarchii przy wykonywaniu karnych. Mógłbym strzelać, ale „Lolo” ma pewność siebie. A poza tym na przykładzie Szymona Włodarczyka widać, że gole – nawet z karnych – się liczą, kiedy patrzą na ciebie inne kluby; może Lawrence będzie następnym piłkarzem, który pójdzie z Górnika w świat?

- Już ponoć ma propozycje z Bundesligi. Wie pan, z jakich klubów?

- Skąd mam wiedzieć? Owszem, ja go ściągnąłem do Górnika, ale dziś nawet nie wiem, co mam powiedzieć w sprawie jego przyszłości. Bo w Górniku nie ma z kim rozmawiać. Nie ma prezesa, nie ma dyrektora, kończy się wiele kontraktów. Wielu z tych zawodników, którzy nie grają – a więc są niezadowoleni – będzie szukać innych klubów. Trzeba też nowych graczy przyprowadzić. Łukasz Milik robił dobrą pracę, mnie też udało się kilku zawodników ściągnąć. Mamy 39 punktów, jesteśmy u góry, media nas chwalą. Ale nie możemy dziś zamykać oczu na przyszłość. Jak nie będziemy uważać, to kolejny sezon będzie dla nas bardzo, bardzo trudny.

Szanowni,Po zakończeniu obecnego sezonu kończę karierę piłkarską ⚽️😭❤️Chcę skupić się na polityce i rozwoju Zabrza. Decyzja Rady Nadzorczej spółki Górnik Zabrze S.A. obejmę stanowisko prezesa zarządu Klubu. W dalszej kolejności zapowiadam start w wyborach na urząd prezydenta…— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 1, 2024

Lukas Podolski wyłożył karty na stół w sprawie przyszłości w Górniku. Ostro; padły niecenzuralne słowa

- Z Lukasem Podolskim w roli piłkarza czy może prezesa – jak pan zasugerował w tweecie?

- Jeszcze mam kontrakt ważny przez rok. Jak mi się spodoba, będę grać dalej. Jak nie – zobaczymy. Nie wiem, co tu w Zabrzu będzie. Jeśli ma dalej zostać tak, jak jest do tej pory – zmiany prezesów, dyrektorów, a jednocześnie niektórzy ludzie od lat są na swych stanowiskach – to trzeba się zastanowić, czy cała ta serce i praca, jakie wkładamy w ten klub, są tego warte. To wszystko kosztuje mnie wiele energii. Zresztą nie tylko mnie, ale i resztę zawodników. Jestem otwarty, zawsze mówiłem, że to klub z ogromnym potencjałem. Dlatego tu przyjechałem, by pomagać Górnikowi i Zabrzu: bo Górnik to Zabrze i odwrotnie. Muszą być jednak porządni ludzie, mający serce dla Górnika i znający się na piłce – tylko wtedy może to iść do przodu. Jeżeli jednak dalej będzie to wyglądać jak do tej pory, to będziemy co najwyżej w środku, albo kiedyś się to rozpie***li.

- Po raz pierwszy mówi pan otwarcie o tym, że niekoniecznie musi pan swój kontrakt wypełnić!

- Powtórzę: to, co się dzieje, kosztuje mnóstwo energii. Ile tak można? Rok? Dwa? Czuć też w szatni, i widać dzięki wywiadom zawodników w mediach, że to trudne. Nie będę kłamać, że wszystko jest fajne w klubie. Fajne są wyniki, bo z trenerem Janem Urbanem i sztabem wyciągamy maksa z obecnej sytuacji. Mamy jeszcze parę meczów, można co nieco osiągnąć, ale chodzi o ogólne funkcjonowanie klubu. Powinien być profesjonalny na każdym poziomie. Chciałbym, że tak było. Ale tak długo, jak polityka będzie wchodzić w piłkę, nie może się to dobrze kończyć.

- Niedawno głośno było o poślizgach w wypłatach. Jak jest dziś?

- Nie ma zaległości. Najwyraźniej wpłynęły pieniądze z transferu Daisuke Yokoty. Nie wiem, czy starczą do końca sezonu, ale na razie problemu z wypłatami nie ma.