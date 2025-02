Lukas Podolski zabrał głos w sprawie kupna Górnika Zabrze. Odpowiedział na zarzuty, postanowił zrezygnować

Lukas Podolski zabrał głos po zarzutach w jego kierunku

Lukas Podolski ma za sobą niezwykle bogatą karierę klubową i reprezentacyjną. Stąd wielu fanów mogło nie wierzyć, że na zakończenie tej kariery przyjdzie do Górnika Zabrze, a jednak były reprezentant Niemiec dotrzymał słowa i już kolejny rok występuje na boiskach Ekstraklasy, będąc bardzo ważną częścią zespołu. W tym czasie stał się też ważną częścią klubu i bardzo mocno walczy o jego interesy. Niedawno miasto postanowiło sprzedać klub i Podolski zobaczył w tym szansę, by tym bardziej poprawić jego funkcjonowanie. Pojawiły się jednak głosy, że będąc wewnątrz Górnika może on mieć przewagę nad drugim podmiotem, chcącym kupić klub. W związku z tym piłkarz wydał oświadczenie.

Zaangażowanie Lukasa Podolskiego w sprawy Górnika, ale też i Zabrza, odbiły się już nie raz szerokim echem. Zaangażował się on nawet w... wybory samorządowe. Co do samego klubu natomiast, pomaga mu w transferach dzięki szerokiej siatce kontaktów, zdobytych w trakcie bogatej kariery. Jak już wspomnieliśmy, chce iść on o krok dalej, ale przejrzystość negocjacji o kupno Górnika stanęła pod znakiem zapytania. Podolski odniósł się do tego na portalu X. – W temacie prywatyzacji Górnika: Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach dotyczących kupna Klubu zrezygnowałem z udziału w Komisji. W trakcie spotkań komisji nie uzyskałem żadnych informacji o Klubie, których bym nie znał wcześniej. Każdy z podmiotów, który złożył wniosek, będzie miał taki sam dostęp do wszystkich dokumentów Klubu… – podkreślił mistrz świata z 2014 roku.

