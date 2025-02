Wielka burza z udziałem Lukasa Podolskiego! Dziennikarz nie pozostał mu dłużny, mocna wymiana zdań

Ekipa z Radomia rozbiła kandydata do tytułu

musiał to skomentować

Lukas Podolski to jedna z najbardziej utytułowanych postaci w polskiej ekstraklasie. Mistrz świata z 2014 roku jest bardzo ważną osobą w ekipie Górnika Zabrze. Były reprezentant Niemiec od dawna wspominał, że wróci na koniec kariery do Zabrza i spełnił swoje obietnice. Oprócz tego, że pomaga drużynie na murawie to także bardzo mocno interesuje się sprawami organizacyjnymi.

Pod koniec 2024 roku zrobiło się bardzo głośno o Podolskim z powodu dwóch incydentów. Pierwszy z nich miał miejsce w meczu Górnika Zabrze z Piastem Gliwice, gdzie 39-latek brutalnie sfaulował Damiana Kądziora, a Podolski za to nie otrzymał żadnej kartki, co odbiło się szerokim echem w sieci. Następnie były reprezentant Niemiec w meczu towarzyskim z Wisłoką Dębica zachował się bardzo podobnie, przez co Podolski znowu był na ustach wszystkich.

- Lukas Podolski wrzuca gif i oznacza moje konto. - odpowiadam - Lukas Podolski (lub ktoś kto prowadzi jego konto) publikuje po tygodniu kolejny wpis o mnie, choć nic na jego temat nie mówiłem, ani nie pisałem. To kto lubi pisać o kim? 🤔 https://t.co/f55G9uBOng— Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) February 25, 2025

Lukas Podolski bez pardonu uderzył w dziennikarza. Krzysztof Marciniak nie mógł przejść obok tego obojętnie

Na portalu "X", doszło do wymiany zdań pomiędzy dziennikarzem "Canal + Sport", a Podolskim. Były reprezentant Niemiec zaczepił Krzysztofa Marciniaka jednym wpisem. - Pan Dziennikarz Marciniak oraz inni dziennikarze czy media lubią pisać o Podolskim. Jak Podolski robi wślizg to haja a jak się dzieje jak w ten weekend to cichutko… #nieróbcieszumu #będziedobrze - można przeczytać.

Na odpowiedź Marciniaka nie trzeba było dłużej czekać i dobitnie odpowiedział piłkarzowi Górnika Zabrze. - Lukas Podolski wrzuca gif i oznacza moje konto. - odpowiadam - Lukas Podolski (lub ktoś kto prowadzi jego konto) publikuje po tygodniu kolejny wpis o mnie, choć nic na jego temat nie mówiłem, ani nie pisałem - napisał dziennikarz.

