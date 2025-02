Były reprezentant Polski bezwzględnie wypowiedział się w sprawie Lukasa Podolskiego. To może się źle skończyć

Lukas Podolski jest piłkarzem Górnika Zabrze od lipca 2021 roku. Utytułowany piłkarz nie tylko daje z siebie wszystko na boisku, ale także jest ważną postacią pod względem rozwoju drużyny i pozyskiwaniu odpowiednich funduszy. Portal "Goal.com" poinformował kilka dni temu, że Podolski jest mocno zainteresowany kupnem utytułowanego polskiego klubu.

Prezydent Zabrza - Agnieszki Rupniewskiej miała otrzymać dwie ofert, a jedna z nich jest powiązana z Lukasem Podolskim. Jeśli finalizacja przeszłaby pomyślnie to mistrz świata z 2014 roku zostałby (współ)właścicielem klubu.

W programie "To jest Sport.pl" Jakub Kosecki oraz Piotr Żelazny jasno dali do zrozumienia, że taki ruch ze strony Podolskiego może być dla niego ryzykowny.

Mocne słowa byłego reprezentanta Polski w sprawie Lukasa Podolskiego. Chodzi o sytuację związaną z Górnikiem Zabrze

Żelazny w dość bezpośredni sposób wypowiedział się o ewentualnym kupnie Górnika Zabrze przez Podolskiego. - Jeśli ma na to jakiś pomysł, to proszę bardzo. W Polsce kupno klubu oznacza jednak jedno: pójście na zderzenie z kibolstwem. I to jest największy problem. Niestety w każdym polskim klubie znajdzie się kilku karków, którzy chcą rządzić, sprzedawać pamiątki, mieć prawo do loga, robić catering, dysponować biletami itd. Koniec końców zawsze musisz pójść na starcie z tymi twardogłowymi kolesiami, którzy uznają tylko siłę. Chociażby dlatego ja bym nie wchodził w polski klub. To jest bagno. (...) Dla mnie to jest jeden z powodów, dla których w Polsce nie będziemy mieli wielkiej piłki. Bo kręci się przy klubach element, bandyci. I nie znam nikogo, kto by z bandytami wygrał - zaznaczył dziennikarz.

Swoje zdanie w tej sprawie wyraził także Jakub Kosecki. - Trzeba szanować każdego, kto chce inwestować pieniądze w polską piłkę. To studnia bez dna. Ja bym polskiego klubu nie kupił. Już bym wolał trzecioligowy angielski. W Polsce nie ma kultury kibicowania. Kupisz tu klub i w ciągu pół roku możesz zostać uznany za wroga numer jeden. Nie ma tu wdzięczności, że poświęcasz swoje pieniądze i czas. Zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, bo kibice chcą tym rządzić - podsumował były reprezentant Polski.