Lukas Podolski zaskoczy Lechię? Marcin Kaczmarek o gwieździe Górnika. " W każdym momencie..."

Podolski może przesądzić o losach meczu

Górnik przegrał 0:2 na wyjeździe z Cracovią. - Górnik, tak jak my, ma punktowy deficyt, przegrał w dodatku na inaugurację wiosny - powiedział trener Marcin Kaczmarek. - Jesteśmy sąsiadami w tabeli i także z tego względu ten mecz jest bardzo ważny. Z drugiej strony nie ma spotkania, które można traktować w kategoriach "łatwiejsze" bądź "trudniejsze". Mamy cel w tym roku do zrealizowania, ale jest wiele klubów, które mają podobny plan. Chodzi o to, aby jak najszybciej znaleźć się w lepszej niż inni sytuacji w tabeli – stwierdził i dodał: - Każdy ma za sobą okres przygotowawczy i wierzę, że jesteśmy lepszym zespołem niż Lechia jesienią. Chcemy te atuty pokazać w Zabrzu. Rywale też mają swoje walory i kilka indywidualności. Oraz Podolskiego, który w każdym momencie może przesądzić o losach spotkania - wyznał.

Muszą ograniczyć błędy indywidualne

Lechia razem z Górnikiem straciła w ekstraklasie najwięcej goli – po 30. Szkoleniowiec spodziewa się, że jego drużyna będzie w tym elemencie prezentować się zdecydowanie lepiej. - Jeśli ograniczymy błędy indywidualne i jako całość będziemy postępować według określonych zasad, to gra defensywna powinna być poukładana - tłumaczył. - Mamy też potencjał, aby lepiej grać do przodu, ale obrona to podstawa. Zawsze się tego trzymałem, bez względu na to, jaki cel nam przyświeca. Udało mi się zrobić osiem awansów, wtedy też defensywa była fundamentem i tego absolutnie się nie wstydzę. Każdy mecz, w którym nie traci się bramki, buduje zespół. A w tym sezonie nie mieliśmy za wiele takich spotkań – zauważył.

Flavio wypadł przez uraz

W meczu z Górnikiem nadal nie może zagrać kontuzjowany holenderski środkowy pomocnik Joeri de Kamps. Wątpliwy jest także występ Flavia Paixao, który wznowił treningi, ale na razie w indywidualnej formule. - To kwestia kilku dni kiedy Flavio dołączy do zespołu - wyjawił. - Jarek Kubicki, który również nie zagrał w meczu z Wisłą Płock, jest zdrowy i normalnie ćwiczy. Coraz lepiej prezentuje się Kevin Friesenbichler, bo trzeba mieć na uwadze, że był na innym etapie niż reszta drużyny. Z kolei Jakub Kałuziński nie przedłuży kończącego się 30 czerwca kontraktu, ale jeśli będzie prezentował odpowiedni sportowy poziom, jest do mojej dyspozycji – dodał.

