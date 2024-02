Maciej Kędziorek o emocjach, które nim targają. Trener Radomiaka o przełamaniu, liczy na ten duet napastników

Żałują, że nie wygrali z Wartą

Wprawdzie Radomiak miał więcej z gry i miał dwie dobre okazje, ale nie przełożyły się ona na gole. - Targają mną trochę dwie sprzeczne emocje - powiedział trener Maciej Kędziorek. - Bardzo żałujemy, że tego meczu nie wygraliśmy, bo mieliśmy sytuacje. Z drugiej strony, biorąc naszą sytuację, dwa poprzednie mecze i okoliczności tych spotkań, to uważam, że trzeba ten punkt szanować i docenić ten wysiłek zawodników - stwierdził.

Czekają na Jardela i Rochę

Szkoleniowiec dodał, że liczy szczególnie na dwóch napastników. Jednym z nich jest nowy nabytek Jardel, a drugim Rocha, który pauzował po czerwonej kartce, którą dostał w spotkaniu z Cracovią. - Pokazaliśmy bardzo dobrą grę w obronie - tłumaczył trener Kędziorek, cytowany przez PAP. - Co do braku goli, to problem dostrzegałbym, gdybyśmy nie stwarzali sytuacji. Nasz napastnik Jardel trenuje z nami od półtora tygodnia, więc potrzebujemy trochę czasu, aby go wkomponować. Po czerwonej kartce wraca Rocha. Rywalizacja w ataku będzie większa - zaznaczył szkoleniowiec Radomiaka.

