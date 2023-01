Maciej Rosołek skuteczny w sparingu Legii. Nowy gracz na testach w stołecznym klubie

Rosołek dwa razy

Trener Kosta Runjiać w starciu z azerskim zespołem wystawił dwie różne jedenastki. Po pierwszej połowie jego podopieczni przegrywali 0:1. Już na początku zawodów warszawską obronę zaskoczył Franca, który po uderzeniu piłki głową pokonał bramkarza Kacpra Tobiasza. W tej części aktywny był m.in. Ernest Muci, ale zabrakło skuteczności. Od początku drugiej połowy zagrał Maciej Rosołek, który zaraz po przerwie wyrównał po akcji Bartosza Slisza. W końcówce sędzia podyktował rzut karny dla rywali. Czerwoną kartkę ukarany został także kapitan Josue. Rywale wykorzystali „jedenastkę”. Bramkarz Dominik Hładun nie wyczuł zamiarów strzelca - Abbasowa.

Jeszcze dwa sparingi

Jednak Legia zdołała odpowiedzieć. Znów w roli głównej wystąpił Rosołek, który piękną główką wykończył dośrodkowanie ze strony Jakuba Jędrasika. Spotkanie obserwował Marko Vesović, były piłkarz Legii, który występuje w Karabachu Agdam. Na zgrupowaniu w Turcji warszawska ekipa zmierzy się jeszcze z dwoma przeciwnikami. Będą to zespoły: węgierski Mezokovesd-Zsory (11.01) i serbski Cukaricki Belgrad (15.01).

Koreańczyk na testach

Na testy do Legii przyjechał za to 26-letni pomocnik Lee Jin-hyun. W tym sezonie był graczem drugoligowego Daejeon Hana Citizen. Ma za sobą cztery występy w kadrze Korei Południowej. Do Legii może trafić za darmo, na zasadzie wolnego transferu.

Remis w pierwszym meczu kontrolnym podczas zgrupowania #BeLEG. pic.twitter.com/SS2wJ97KD8— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 8, 2023