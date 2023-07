Maik Nawrocki oficjalnie w nowym klubie. Legia traci kluczowego obrońcę

Obiecujący obrońca został piłkarzem Celtiku Glasgow. Podpisał z mistrzem Szkocji pięcioletni kontrakt. W przeszłości w tym klubie występowali: Dariusz Dziekanowski, Dariusz Wdowczyk, Artur Boruc, Maciej Żurawski, Paweł Brożek, Łukasz Załuska, Patryk Klimala i Josip Juranović, który trafił do Celtiku właśnie z Legii przed dwoma laty.

Menedżer Brendan Rodgers tak ocenił transfer polskiego obrońcy. - To dla nas kolejny bardzo dobry transfer i jesteśmy zachwyceni, że kupiliśmy Maika do klubu - powiedział menedżer Brendan Rodgers, cytowany przez klubowe media. - Jest także zawodnikiem, którego bardzo dobrze znam, bo widziałem go, gdy grał w Legii w Lidze Europy. Wiem, że był bardzo chętny, aby przenieść się do Celticu. Nie możemy się doczekać współpracy z nim - przyznał szkoleniowiec mistrza Szkocji.

Nawrocki także jest pełen nadziei. - To wspaniale dla mnie, że dołączyłem do Celtiku - wyznał polski obrońca w rozmowie z oficjalnym portalem szkockiego klubu. - Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami i rozpoczęcia treningów. Celtic jest sławnym klubem na świecie. Jest bardzo dobrze znany w Polsce, bo miał wielu polskich graczy w ostatnich latach. Wiem, jak duży jest to klub i jak niesamowici są jego kibice. Nie mogę się doczekać, aby zagrać dla nich i doświadczyć tego - zaznaczył Nawrocki.

🟢 #WelcomeNawrocki! ⚪️Polish defender, Maik Nawrocki, joins #CelticFC on a five-year deal - subject to international clearance ✍🆕Witamy w Glasgow, Rocky! 🇵🇱🍀— Celtic Football Club (@CelticFC) July 26, 2023