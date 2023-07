Robert Lewandowski pójdzie w ślady Leo Messiego? Były gwiazdor o transferze mistrza świata do MLS [ROZMOWA SE]

Na taki ruch namawia go trener Guillermo Barros Schelotto (50 l.). Argentyńczyk doskonale zna realia MLS. Przed laty występował w Columbus Crew, a później prowadził Los Angeles Galaxy. W 2008 roku został wybrany najlepszym piłkarzem MLS.

„Super Express”: - Jak ocenia pan ruch Leo Messiego z wyborem Interu Miami?

Guillermo Barros Schelotto (50 l., trener reprezentacji Paragwaju): - Nie da się ukryć, że to wielkie wydarzenie dla całej piłki w tej części świata. Najlepszy zawodnik przechodzi tam, aby udowodnić swoją klasę w MLS. Z pewnością jest to element związany z promocją mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Poza tym osoba Messiego będzie kluczową dla innych wielkich postaci ze świata piłki. Skoro on zdecydował się tutaj przejść, to inni też mogą.

- Nie rozpatruje pan tego transferu w kategoriach piłkarskiej emerytury?

- Absolutnie! Przecież Leo przychodzi do USA kilka miesięcy po zdobyciu tytułu mistrza świata, gdzie na mundialu uznano go najlepszym zawodnikiem. Z PSG sięgnął po mistrzostwo Francji, będąc obok Kyliana Mbappe czołową postacią w paryskim zespole. Spokojnie jeszcze stać go na kilka lat dobrej i efektownej gry. Jestem przekonany, że klasę udowodni także po drugiej stronie oceanu. Do tej pory w Europie szło mu znakomicie, czas na MLS.

- Niemniej Inter w tym sezonie zawodzi. Zespół z Florydy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i nie ma nawet matematycznych szans na występ w play-off.

- Nie będzie specjalnym zaskoczeniem fakt, że Inter powoli buduje drużynę już na przyszły sezon. Ostatnio doszło tam do wielu zmian, dokonano kilku transferów, a poza Messim zakontraktowano Jordiego Albę i Sergio Busquetsa. Do tego trenerem jest Gerardo Martino, który w przeszłości pracował z m.in. Leo i Sergio w Barcelonie. Myślę, że w przyszłym roku Inter powinien być znacznie groźniejszy.

- Tym bardziej, że nadal spekuluje się o kolejnych możliwych transferach. Na ile ocenia pan możliwość sprowadzenia do USA Luisa Suareza?

- Jak już wspomniałem, transfer Messiego otwiera wiele nowych drzwi. Skoro bowiem najlepszy zawodnik na świecie zdecydował się kontynuować karierę w MLS, to znaczy, że warto tutaj spróbować swoich sił. Dlatego ewentualne przyjście Suareza specjalnie by mnie nie zdziwiło.

- Na ile, w kontekście przyjścia Messiego i innych znanych postaci piłki do Interu, miała osoba Davida Beckahama?

- To było kluczowe. Był on swoistym gwarantem, zapewnieniem, że to dobry projekt z przyszłością. Wszyscy wiemy, ile Beckham osiągnął w Europie, w jakich klubach występował i myślę, że obecnie jest cennym ambasadorem „soccera” na świecie. Z pewnością także jemu, jako prezesowi Interu zależy na sukcesach. Stąd tak duża determinacja w ściąganiu kolejnych znanych nazwisk.

- O Leo Messim mówiło się dużo w kontekście jego potencjalnego powrotu do Barcelony i gry wspólnie z Robertem Lewandowskim. Już wiemy, że obaj panowie będą musieli na ten moment poczekać, ale czy widziałby pan „Lewego” w USA?

- Byłby to bardzo ciekawy ruch! Lewandowski w piłce klubowej w Europie osiągnął już wszystko. W barwach Borussi, Bayernu i Barcelony potwierdził, że może dać wiele swoim drużynom. O takim napastniku marzy każdy trener i prezes.

- Lewandowski zapowiadał w wywiadach, że chciałby zakończyć karierę za oceanem.

- Transfer takiego napastnika do USA byłby wielkim wydarzeniem nie tylko w Stanach, ale w całym piłkarskim świecie. Dlatego niech Polak w przyszłości podąży śladem Messiego.

- Czy przyjście Polaka do MLS byłoby porównywalne z transferem Messiego?

- Wydaje się, że tak. W końcu Lewandowskiego zna cały świat. Wielu doskonale wymieni jego dokonania, pamięta bramki oraz zdobyte trofea. Poza tym w USA mieszka mnóstwo Polaków, dla których on jest idolem. Taki transfer sprawiłby, że Polak mógłby ściągnąć waszych rodaków na trybuny.

- Czy zatem w USA doczekamy się duetu Lewandowski - Messi?

- Czemu nie! Nie udało się im zagrać w Barcelonie, więc może w MLS mieliby szansę? Jedno jest pewno: na pewno gwarantowaliby sporo bramek drużynie Interu Miami.

