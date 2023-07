Gwiazda Rakowa Częstochowa o starciu z Karabachem Agdam. "Będziemy gotowi na wszystko"

W ostatnim sezonie Ben Lederman stał się ważną postacią Rakowa. Progres pomocnika zauważył nowy selekcjoner Fernando Santos, który powołał go do drużyny narodowej. Jednak na razie młody zawodnik nie zadebiutował w kadrze. Jak podchodzi do walki z Karabachem Agdam w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? - Gramy ważne spotkanie - powiedział Ben Lederman podczas konferencji prasowej przed meczem z mistrzem Azerbejdżanu. - Wszyscy wiemy jakim zespołem jest Karabach. Mają doświadczenie w europejskich pucharach. Przed nami ciężki mecz, ale wiemy o tym. Jesteśmy mocną drużyną i chcemy to pokazać jeszcze raz. Myślę, że będziemy gotowi i pokażemy nasze najlepsze strony. Będziemy gotowi - podkreślił.

Łukasz Zwoliński o transferze do Rakowa, wyzwaniu w Lidze Mistrzów. Mówi o przełamaniu klątwy [ROZMOWA SE]

Pomocnik reprezentacji Polski jest optymistą przed starciem z Karabachem. - Jesteśmy mocniejsi niż przed rokiem czy dwa lata temu - wyjawił. - Mamy trochę więcej doświadczenia. mamy plan na mecz z Karbachem. Wiemy, co mamy zrobić. Będziemy gotowi na wszystko - powtórzył Ben Lederman.

Dawid Szwarga przed walką w Lidze Mistrzów. Tak trener Rakowa postrzega Karabach Agdam, ważne słowa