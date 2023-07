Dawid Szwarga przed walką w Lidze Mistrzów. Tak trener Rakowa postrzega Karabach Agdam, ważne słowa

Karabach ma atuty i doświadczenie w europejskich pucharach

Karabach to doświadczony zespół. Mistrz Azerbejdżanu w poprzednim sezonie w I rundzie Ligi Mistrzów wyeliminował Lech Poznań. Zagrał w fazie grupowej Ligi Europy, a rozgrywki zakończył na 1/16 finału Ligi Konferencji. - Cieszymy się, że przed nami kolejne wyzwanie, kolejny mecz w europejskich pucharach z bardzo silnym rywalem - powiedział trener Dawid Szwarga na konferencji prasowej przed pierwszym spotkaniem II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. - Karabach ma atuty i doświadczenie w europejskich pucharach. Ale Raków ma już za sobą start w eliminacjach do danych rozgrywek. Jestem przekonany, że to doświadczenie, które zebraliśmy w poprzednich latach będzie również procentować w meczu z Karabachem. Będziemy starać się zaprezentować, to czym Raków charakteryzuje się na boiskach ekstraklasy czy w Europie. Będziemy chcieli pokazać swoje DNA, jakość i silne strony. Wierzę w to, że pozwolą nam w tym dwumeczu wygrać - stwierdził.

Milan Rundić nie zagra

W tym roku Raków rywalizował z Karabachem podczas zimowych przygotowań. - Mecz towarzyski pozwolił nam zderzyć się z jakością Karabachu na boisku - przypomniał szkoleniowiec. - Analizy są potrzebne, dużą dają, ale dopiero zmierzenie się z danym zespołem i zawodnikiem pokazuje pełny obraz jakości rywala oraz to jak on wygląda na naszym tle. Sparing braliśmy pod uwagę przygotowując się do spotkania. Jednak nie był on kluczowy. Ważna była aktualna dyspozycja jednej i drugiej drużyny. Wszystko wskazuje na to, że Milan Rundić nie będzie dostępny na mecz z Karabachem - oznajmił.

Azerów cechuje odwaga

Trener mistrza Polski tak scharakteryzował Karabach Agdam, który zawsze sprawiał wiele problemów polskim klubom. - Siłą Karabachu jest doświadczenie tej drużyny w europejskich pucharach oraz to, że funkcjonują w określonej strukturze modelu gry przed dłuższy czas - analizował. - Czyli zawodnicy, sztab, cały klub ma wyznaczoną wizję odnośnie sposobu gry. Jego atuty to wysoki pressing, odwaga w grze piłką czyli próba gry 1 na 1 dużej ilości zawodników. Jesteśmy na to przygotowani. Wierzę w to, że przygotujemy zespół optymalnie do spotkania. Przeszłość Karabachu nie ma wpływu. Nie ma znaczenia to, co się działo w poprzednich latach. Skupiamy się na tu i teraz - podkreślił trener Szwarga.