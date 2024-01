Mariusz Rumak o powrocie do Lecha i transferach. Ten piłkarz jest kluczowy dla Kolejorza

Jest zmotywowany, aby wygrać tytuł

Trener Mariusz Rumak ponownie zasiądzie na ławce Lecha. Jak tłumaczy powrót do Kolejorz? - Lechowi się nie odmawia, a jest to dla mnie, obok reprezentacji Polski, najważniejszy zespół - powiedział trener Rumak, cytowany przez PAP. - Trudno mi mówić o sobie. Jestem bardziej doświadczony niż dziesięć lat temu, co widać po… włosach. Może trochę też bardziej zdystansowany, ale nie ma bardziej zmotywowanego trenera, który poprowadziłby Lecha do mistrzostwa - zapowiedział.

Będzie przyglądał się drużynie

Szkoleniowiec został zapytany o transfery. Już pod koniec rundy do składu wrócił obrońca Bartosz Salamon, który pauzował z powodu dyskwalifikacji. - Duży jeden transfer już przeprowadziliśmy - zaskoczył trener Rumak, cytowany przez PAP. - Mam na myśli powrót Bartka Salamona do drużyny. Mamy jeszcze ten plus, że jeszcze go nie trzeba wprowadzać do zespołu. Dla mnie to historia związana z nim zatoczyła duże koło. Przyjechał z Murowanej Gośliny do Poznania, gdy miał 12 lat i wtedy był bardzo wysoki. Przez trzy lata prowadziłem go w młodzieżowych drużynach Lecha i teraz znów się potykamy. Co do wzmocnień, to dajemy sobie czas, by przyjrzeć się tej drużynie. To okienko transferowe jeszcze trochę potrwa - zaznaczył trener Rumak.

