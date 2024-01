Władysław Żmuda tak wspomina Franza Beckenbauera. Mówi o wielkiej indywidualności i elegancji "Cesarza"

Antoni Szymanowski do dziś ma przed oczami szczególny obrazek z udziałem Franza Beckenbauera. „Takie chwile czyniły go Cesarzem”

Tak brzmiał ostatni wpis Franza Beckenbauera w sieci. Łzy same napływają do oczu, niezwykła symbolika

Prezentował się elegancko i dostojnie

Były legendarny obrońca reprezentacji Polski docenia klasę legendy niemieckiego futbolu. - Zapamiętam go jako wielką indywidualność światowego formatu - powiedział Władysław Żmuda, cytowany przez PAP. - Nakręcał przez całe lata grę klubu, jak i reprezentacji. Grał w obronie, ale nie stronił od wychodzenia do przodu. Prezentował się przy tym elegancko i dostojnie - dodał.

Franz Beckenbauer wprawił w osłupienie Michała Listkiewicza. Były prezes PZPN mówi o elegancji, perfekcji i dostojności "Cesarza"

Pamiętny mecz na wodzie we Frankfurcie

Były kadrowicz wrócił do meczu z RFN podczas MŚ 1974. Biało-czerwoni przegrali 0:1 i do finału awansowała niemiecka drużyna. - Mam jeszcze przed oczyma nasz mecz o awans do finału z reprezentacją RFN, gospodarzami mundialu 1974, w deszczowej scenerii we Frankfurcie nad Menem - opowiada Żmuda, cytowany przez PAP. - Pamiętam, jak organizatorzy prosili nas, abyśmy zagrali i to mimo trudnych warunków. Widocznie ktoś inny zdecydował, aby jednak spotkanie się odbyło - dodał.

Lesław Ćmikiewicz taki obraz Franza Beckenbauera zachowa w pamięci. Były kadrowicz z uznaniem o dokonaniach "Cesarza"

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Franz Beckenbauer był najwybitniejszym obrońcą w historii? Tak Nie