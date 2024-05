Mariusz Rumak po hicie kolejki z Legią. Trener Lecha o samobójczych golach, załamaniu i napięciu

Każdy by nie wytrzymał

Lech był mocno zmotywowany w starciu z Legią. Chciał wygrać, ale zaliczył katastrofalny występ. Szczególnie w pierwszej połowie, gdy poznański zespół strzelił dwa samobójcze gole. - Byli blisko, po czym strzelamy sobie jedną i drugą bramkę samobójczą - powiedział trener Mariusz Rumak w rozmowie w Canal+ Sport. - Po tym to każdy by nie wytrzymał. To nie jest tak, że wychodzisz, jesteś pod napięciem, 40 tysięcy ludzi. To najważniejsze, najważniejszy bez wątpienia mecz w Poznaniu w całym sezonie i dwa razy sobie sam strzelasz bramki. Myślę, że każdego to by złamało, choć przez moment - tłumaczył.

Piłkarz zawsze potrzebuje wsparcia

Szkoleniowiec Lecha nie ukrywał rozczarowania porażką z Legią. Czy zawiodły gwiazdy zespołu jak Mikael Ishak czy Bartosz Salamon, który właśnie w końcówce pierwszej połowy kolanem pokonał własnego bramkarza. - Zawsze piłkarz potrzebuje wsparcie - dodał trener Rumak w rozmowie w Canal+ Sport. - To nie jest opieka, nie jesteśmy opiekunkami piłkarzy. Jesteśmy po to, aby piłkarzy trenować i dać im wsparcie w każdym aspekcie. Piłkarz na każdym poziomie potrzebuje wsparcie - zaznaczył trener poznańskiego zespołu.

