Goncalo Feio wprost o podejściu i zachowaniu Josue. Co za słowa o kapitanie Legii!

Po sezonie doświadczony pomocnik odejdzie z Legii. Jego kontrakt jest ważny tylko do końca rozgrywek i nie będzie przedłużony. Portugalczyk ma 11 żółtych kartek i kolejne upomnienie będzie oznaczało pauzę w postaci dwóch spotkań. Jednak Josue zagrał w Poznaniu bardzo spokojnie i odpowiedzialnie. - Znam go, wiem jaki ma charakter - powiedział trener Goncalo Feio w rozmowie w Canal+ Sport. - Wiem, że jest zagrożony i wszyscy martwią się o tego jego kartki. To jest odpowiedzialny człowiek za tę drużynę. To człowiek, który chce pomóc niezależnie od okoliczności. To jest trudne dla niego. Żaden z nas nie ucierpiał tyle co on, nie strzelając karnego. Oceniajmy Josue za udział w akcjach, za zbieranie długich piłek, za pracę w obronie, za odbudowę - wyliczał.

Szkoleniowiec podkreślił wkład kapitana na grę Legii, a także jego podejście. - Mógłbym opowiadać nie wiadomo jakie historie, jak zarządzać wyjątkowym piłkarzem, o wyjątkowym charakterze - tłumaczył trener Feio w rozmowie w Canal+ Sport. - Miałem rozmowę z Josue, ale ona była prosta. Powiedział: trenerze będę grał trzy mecze. Wiem, że będą mnie prowokować. Chciałbym powiedzieć wszystkim to jak Josue odpowiedzialnie się zachowuje. Można na to zwrócić uwagę. To jest bardziej zasługa niż moja. Chciałbym to podkreślić dość mocno - wyznał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

