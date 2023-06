Michał Pazdan zagra w trzeciej lidze? Legendarny obrońca dostał propozycję kontraktu

Pazdan przestanie być zawodnikiem Jagi wraz z końcem czerwca. Współpraca z klubem z Podlasia nie zostanie przedłużona, ale uczestnik Euro 2016 nie zamierza zawiesić butów na kołku. Być może karierę będzie kontynuować w rodzinnym Krakowie. Nowym klubem "Pazdka" może zostać Wieczysta Kraków, która ponoć wyrosła na faworyta w grze o zakontraktowanie piłkarza.

Za Pazdanem przeciętny sezon w barwach Jagiellonii Białystok rozegrał 14 spotkań w PKO BP Ekstraklasie i jeden mecz w Pucharze Polski. W lidze strzelił jednego gola. To był drugi pobyt Pazdana w Białymstoku. Mówiło się, że 35-letni defenor zaliczy też powrót do Legii, ale już do drużyny rezerw. Dziennikarze serwisu transfery.info są zdania, że Wieczysta jest w stanie zaoferować Pazdanowi spore pieniądze za dołączenie do zespołu. Nic w tym dziwnego, w końcu klub z Krakowa ściągał już takich piłkarzy jak Sławomir Peszko i Radosław Majewski.

Wieczysta ostatni sezon też nie może zaliczyć do udanych. Miał być awans do 2. ligi, ale krakowianie musieli obejść się smakiem, co przypłacił posadą szkoleniowca Wojciech Łobodziński. Zastąpił go Maciej Musiał.

Pazdan to piłkarz niezwykle doświadczony. Jeden z bohaterów kadry, która w 2016 roku dotarła do ćwierćfinału Euro, przegrywając z Portugalią dopiero po serii jedenastek. Karierę zaczynał w Hutniku Kraków (którego jest wychowankiem), potem był Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, tureckie Ankaragucu i znowu Jagiellonia. W Polsce sięgnął po trzy tytuły ligowe i dwa Puchary Polski.

