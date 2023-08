Moda na Legię, drużyna z Łazienkowskiej coraz bardziej przyciąga kibiców. Te statystyki nie pozostawiają wątpliwości

Pierwsza kolejka tego sezonu była najlepsza pod względem frekwencji w 21. wieku. Przyciągnęła na stadiony aż 105.050 kibiców. Daje to średnią 11.339 widzów na mecz. Okazuje się, że to nie jedyny rekord, bo kolejne pobili kibice Legii. Najwyższa frekwencję w tym sezonie odnotowano na meczu 1. kolejki pomiędzy Legią i ŁKS – 26.584. W całym okresie wakacyjnym Legia rozegrała trzy mecze ligowe u siebie - średnia widzów wyniosła 24.160. To zdecydowanie najlepszy wynik, biorąc pod uwagę okres po otwarciu nowego stadionu, czyli od sezonu 2011/12. Poprzednio, kibice najliczniej pojawiali się na stadionie przy Łazienkowskiej w sezonie 2012/13. Wówczas w okresie wakacyjnym średnia wyniosła 19.836.

Jeśli dodamy do tego wysoką frekwencję podczas meczów Ligi Konferencji z Ordabasami i Austrią Wiedeń – łącznie 50.036, to tegoroczny sezon zaczął się imponująco. A co najlepsze, może być jeszcze przed warszawskim klubem. Stoi on bowiem przed szansą awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji, a tam atrakcyjni rywale mogą przyciągnąć jeszcze więcej widzów na stadion. Najbliższy mecz 4. rundy eliminacji LK Legia rozegra na wyjeździe z duńskim FC Midtjylland w najbliższy czwartek. Rewanż 31 sierpnia w Warszawie.

Trener Legii Warszawa ma ogromny problem. Chodzi o jego zdrowie, enigmatyczna wypowiedź rzecznika klubu

Wakacje 2023 kibice Legii chętnie spędzali na stadionie. Rekordowo chętnie. Do tej pory rekord frekw. w ESA przy Ł3 wynosił:🔥 19.836 widzów w 2012/13Od teraz wynosi:🔥🔥🔥 24.160 widzów Jak się do tego doda tłumy na pucharach to w ogóle 🔝 pic.twitter.com/WH9HcxyirQ— bez zadęcia (@bez_zadecia) August 21, 2023