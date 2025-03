Motor Lublin przejechał się po Puszczy. Ekstraklasa zawitała do Niepołomic [WIDEO]

Po raz pierwszy zagrali w Niepołomicach w ekstraklasie

Ostatni tydzień był dobry w wykonaniu Puszczy. W poprzedniej kolejce wygrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk, który także walczy o utrzymanie w lidze. Następnie pokonała w stolicy Polonię Warszawa i awansowała do półfinału Pucharu Polski. To historyczne wydarzenie dla klubu z Małopolski, że dotarł do tego etapu rozgrywek. Dlatego trener Tomasz Tułacz liczył na to, że zwycięska seria zostanie podtrzymana w starciu u siebie z Motorem. Szczególnie, że po raz pierwszy w historii Puszcza zagrała w ekstraklasie na stadionie w Niepołomicach. Skończyło się na chęciach, bo to rywale zgarnęli pełną pulę. W pierwszej połowie Herve Matthys dośrodkował z lewej strony na pole karne, ale tam czujność obrońców gospodarzy uśpił Arkadiusz Najemski. Poszybował w górę i uderzeniem piłki głową pokonał bramkarza Kewina Komara.

Dawid Szymonowicz dostał czerwoną kartką i czeka go pauza w występach

W drugiej połowie Puszcza próbowała odmienić losy meczu. Najciekawiej zrobiło się na finiszu. To właśnie w końcówce sędzia podyktował rzut karny dla Puszczy za zagranie piłki ręką przez obrońcę Motoru. Jedna po analizie VAR zmienił decyzję. Sędzia doliczył także siedem minut. W czwartej minucie Motor wyprowadził kontrę. Wyszedł dwoma zawodnikami, ale w końcowej fazie pogubili się w rozegrani i nie potrafił zamienić sytuacji na bramkę. Puszcza mogła jeszcze wyrównać. Z przewrotki uderzył Klimek, ale bramkarz Kacper Rosa wyciągnął się jak struna i wybił piłkę na rzu rożny. To była perfekcyjna interwencja, bo w ten sposób golkiper zapewnił drużynie wygraną. Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu, bo Dawid Szymonowicz został po raz drugi ukarany żołtą, a po chwili czerwoną kartką. Kapitan będzie pauzował w kolejnym spotkaniu.

Ekstraklasa zawitała do Niepołomic. Jednak to było gorzkie powitanie, bo Puszcza nie dała rady i przegrała 0:1 z Motorem Lublin w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Puszcza Niepołomice - Motor Lublin 0:1

Bramka:

0:1 Arkadiusz Najemski 29. min

Żółte kartka:

Dawid Abramowicz, Gieorgij Żukow, Piotr Mroziński, Artur Craciun, Dawid Szymonowicz (Puszcza Niepołomice) - Arkadiusz Najemski, Herve Matthys, Mathieu Scalet, Marek Bartos, Samuel Mraz (Motor Lublin)

Czerwona kartka:

Dawid Szymonowicz (za drugą żółtą)

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 2 000

Puszcza Niepołomice: Kewin Komar - Artur Craciun, Dawid Szymonowicz, Roman Jakuba, Piotr Mroziński (51. Antoni Klimek) - Jani Atanasov, Jakub Serafin (90. Rok Kidric) - Gieorgij Żukow (46. Konrad Stępień, 60. Mateusz Stępień), Jakov Blagaic (60. Michalis Kosidis), Dawid Abramowicz - Gierman Barkowskij

Motor Lublin: Kacper Rosa - Filip Wójcik, Arkadiusz Najemski (46. Marek Bartos), Herve Matthys, Krystian Palacz - Piotr Ceglarz 79. Michał Król), Jakub Łabojko (82. Christopher Serge Simon), Bartosz Wolski, Kaan Caliskaner (67. Mathieu Scalet), Bradly Van Hoeven (67. Mbaye Ndiaye) - Samuel Mraz

